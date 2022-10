Sampdoria x Roma: onde vai passar jogo do Campeonato Italiano – 17/10

Lanterna do Campeonato Italiano, a Sampdoria busca a primeira vitória na temporada contra a Roma, sexta colocada, para duelar os três pontos da décima rodada nesta segunda, às 13h30 (horário de Brasília). A partida de Sampdoria x Roma vai ser no Estádio Luigi Ferraris, com transmissão ao vivo.

Onde assistir Sampdoria x Roma hoje ao vivo

O jogo da Sampdoria x Roma hoje vai passar na ESPN e Star+, às 13h30 (Horário de Brasília), direto para todos os estados do Brasil ao vivo.

Com transmissão exclusiva na TV fechada, o canal da ESPN é o grande responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Italiano na temporada. Por isso, só é possível assistir aos jogos do futebol italiano entre as operadoras da Sky, Claro, Oi e Vivo.

Para quem não é assinante, dá para sintonizar o Star +, plataforma de streaming da Disney através do aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Sampdoria x Roma:

Horário: 13h30(Horário de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferraris

Onde assistir: ESPN Star +

Escalação do jogo da Sampdoria x Roma hoje:

A Sampdoria ainda não venceu na temporada. Em último lugar com 3 pontos, o clube contabiliza três empates e seis derrotas até aqui. Se vencer nesta segunda-feira não deixa a zona de rebaixamento, mas sobe para a primeira posição fora da degola e assim consegue escapar nas próximas rodadas se os adversários tropeçarem.

Escalação da Sampdoria hoje: Audero; Augello, Colley, Ferrari, Bereszynski; Vieira, Rincon, Djuricic, Sabiri; Gabbiadini e Caputo.

Para a Roma, que ocupa a sexta posição com 19 pontos, o jogo desta segunda-feira é a oportunidade de subir duas posições e terminar a rodada em quarto lugar, próximo da zona de classificação para a Champions League. Com seis vitórias, um empate e duas derrotas, o clube de José Mourinho é o favorito na disputa mesmo fora de casa.

Escalação da Roma hoje: Rui Patrício; Smalling, Mancini, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini e Abraham.

Como está a classificação do Campeonato Italiano?

Vinte equipes disputam o Campeonato Italiano na primeira divisão. Neste momento, Napoli, Atalanta, Milan e Lazio disputam a liderança.

1 Napoli – 26 pontos

2 Atalanta – 24 pontos

3 Milan – 23 pontos

4 Lazio – 21 pontos

5 Udinese – 51 pontos

6 Roma – 19 pontos

7 Inter – 18 pontos

8 Juventus – 16 pontos

9 Sassuolo – 12 pontos

10 Empoli – 11 pontos

11 Torino – 11 pontos

12 Salernitana – 10 pontos

13 Monza – 10 pontos

14 Fiorentina – 9 pontos

15 Spezia – 9 pontos

16 Lecce – 7 pontos

17 Bologna – 7 pontos

18 Verona – 5 pontos

19 Cremonese – 4 pontos

20 Sampdoria – 3 pontos

