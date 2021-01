Santa Clara x Benfica (04/01): onde assistir e escalações

Depois de ser interrompido aos seis minutos pela forte chuva, o jogo entre Santa Clara e Benfica será retomado nesta segunda-feira (04), às 14h, no Estádio de São Miguel, pela décima segunda rodada do Campeonato Português. Então, saiba onde assistir.

Santa Clara x Benfica: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 14h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

O Santa Clara aparece em 9º, com treze pontos, empatado com o Moreirense e Nacional. Entretano, mesmo ganhando este duelo diante do Benfica, não mexe na tabela, mas acumula pontos para, assim, alcançar uma vaga para competições.

Em terceiro lugar na tabela, o time do Benfica contabiliza vinte e sete pontos. Ademais, a equipe comandada por Jorge Jesus pode diminuir a diferença com o líder Sporting se vencer este confronto, indo para a vice-liderança, com trinta. Por fim, enfrenta o Arsenal na segunda fase da Liga Europa.

Escalações de Santa Clara x Benfica

Na equipe anfitriã, André Ferreira e Rafael Ramos testaram positivo para covid-19. Dessa maneira, o time informou que ambos os jogadores estão afastados, cumprindo o isolamento e se cuidando.

Santa Clara: Marco; Sagna, João Afonso, Cardoso, Villanueva; Nené, Anderson Carvalho, Lincoln, Diogo Salomão, Cryzan e Jean Patric.

Oito jogadores estão fora da partida de hoje, segundo boletim publicado em site oficial do clube. André Almeida, Padrinho, Jardel, Gonçalo Ramos, João Ferreira, Seferovic, Cervi e Gabriel. Todavia, são seis atletas infectados com a covid-19.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Grimaldo, Ferro, Vertonghen; Everton, Weigl, Rafa, Taarabt; Darwin, Waldschmidt.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima segunda rodada do Campeonato Português também traz outras sete partidas. Então, veja os horários dos jogos de hoje.

Sporting 2 x 0 Braga

Tondela 1 x 0 Famalicão

Marítimo 0 x 0 Boavista

P. Ferreira 2 x 0 Rio Ave

Porto 3 x 0 Moreirense

Gil Vicente x Belenenses – 16h

Portimonense x Farense – 18h15