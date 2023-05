Sporting x Benfica ao vivo: onde assistir jogo do Benfica hoje – 21/05

É decisão no Campeonato Português! O clássico entre Sporting e Benfica neste domingo, 21 de maio, é válido pela penúltima rodada da competição às 16h30, horário de Brasília. O jogo do Benfica hoje vai ser no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Quem será o grande campeão da temporada portuguesa?

Os dois estão na parte de cima da tabela, mas são os Encarnados quem lideram com vantagem de quatro pontos com o segundo colocado.

Onde vai passar jogo do Benfica hoje ao vivo

O canal ESPN 2 e o serviço de streaming Star Plus vão transmitir o jogo do Benfica hoje para todos os estados do Brasil neste domingo.

Nenhuma emissora de TV aberta transmite os jogos do Campeonato Português. Por isso, o torcedor só pode ver as emoções do clássico de Lisboa na televisão paga entre as operadoras.

Outra opção é o Star Plus, serviço de streaming por assinatura. Entre no site (www.starplus.com), escolha o melhor pacote ao seu bolso e assista o futebol internacional da ESPN como e onde quiser.

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade

Onde assistir jogo do Benfica hoje: ESPN 2 e Star Plus

Escalações de Sporting x Benfica hoje

Para o duelo deste domingo, o Sporting não terá Adán, suspenso, além de Cabral, St. Just e Chermiti.

Do lado dos visitantes, Julian Draxler é a única baixa de longa data.

Sporting: Israel; Inácio, Diomande, Coates; Nuno Santos, Morita, Ugarte, Esgaio; Pote, Paulinho e Edwards.

Benfica: Vlachodimos; Otamendi, Aursnes, Silva, Grimaldo; João Neves, Chiquinho, David Neres; Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos.

Benfica pode ser campeão português hoje

O dérbi entre Sporting e Benfica neste domingo poderá servir para o torcedor dos Encarnados comemorarem o título da temporada no Campeonato Português.

O Benfica é o líder da tabela com 83 pontos, somados em 27 vitórias, dois empates e três derrotas. A vantagem com o segundo colocado é de quatro pontos. Se ganhar do Sporting hoje fora de casa o elenco levanta o caneco, já que o Porto não vai conseguir alcançar o time.

Se empatar ou perder, aí a disputa do título fica entre Benfica e Porto na última rodada do Campeonato Português, marcada para o próximo domingo, 28 de maio, com horário a ser definido entre as partidas.

O Benfica vai jogar contra o Santa Clara na última rodada, enquanto o Porto terá o Vitória dentro de casa.

