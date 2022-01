Santa Cruz de Natal x Assu: onde assistir e horário hoje – 20/01

Fechando a quarta rodada do Campeonato Potiguar, o confronto entre Santa Cruz de Natal x Assu promete bagunçar a parte de baixo da tabela nesta quinta-feira, 20/01, a partir das 15h (horário de Brasília), no Estádio Frasqueirão. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Quando vai ser Santa Cruz de Natal x Assu?

Pela quarta rodada do Campeonato Potiguar, a partida começa às 15h desta quinta-feira (horário de Brasília), 20 de janeiro de 2022, no Estádio Frasqueirão, localizado na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil.

Onde assistir ao jogo do Santa Cruz de Natal x Assu? O Eleven Sports da TV FNF (Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol) vai transmitir o jogo de hoje ao vivo pelo site oficial de graça para todo o público e também pelo aplicativo do Eleven Sports.

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports de graça para todo o Brasil

O Santa Cruz de Natal aparece em 7ª posição com apenas 3 pontos depois de três rodadas no Campeonato Potiguar. Isso porque o elenco só ganhou uma partida, enquanto perdeu as outras duas que disputou. Agora, no confronto de hoje, espera contar com a força da torcida para retomar o caminho das vitórias.

Enquanto isso, o Assu é o lanterna da competição sem pontos marcados já que perdeu todos os jogos que disputou até agora. Por isso, tem que entrar em campo nesta quinta-feira e mostrar tudo o que sabe diante do oponente para levar para casa os três pontos.

Escalações de Santa Cruz de Natal e Assu:

O confronto desta quinta-feira promete ser equilibrado já que nenhuma das equipes tem baixas no plantel de jogadores disponíveis.

Provável escalação de Santa Cruz de Natal: Matheus Vinicius; Deividson, Arthur Potiguar, Flávio Nunes, Wesley; Geovani, Maykon Rangel, Marcos Taipú; Marcos Gabriel, Alison, Emerson

Provável escalação de Assu: Neto Martins; Valber, Jonatan Santana, Henrique Marinho, Léozinho; Luan, Xexéu, Marielson, Matheus Bento; Ivanaldo, Nonato

