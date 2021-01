Santos x Palmeiras: saiba quem é freguês de quem no clássico paulista

Se engana quem pensa que o futebol paulista se resume apenas na rivalidade Corinthians e Palmeiras. Entre os quatro grandes times do estado, muita disputa, bom futebol e clássicos acontecem. O Clássico da Saudade, envolvendo Santos e Palmeiras, é um deles. Dois dos maiores clubes de São Paulo colocam em campo toda a sua história, brigando pelo resultado de qualquer maneira. Então, confira o histórico, números e retrospectos do clássico paulista que mexe com o coração dos torcedores mais fanáticos do Brasil.

Primeiro Clássico da Saudade

A rivalidade surgiu bem no começo da história do futebol brasileiro. No dia 3 de outubro de 1915, um ano depois da fundação do time verde e três do clube santista, nascia o Clássico da Saudade. O Santos goleou o Palestra Itália, primeiro nome do Palmeiras, por 7 a 0 naquele amistoso. O jogo aconteceu no Velódromo de São Paulo, contando com três gols de Ary Patusca, dois de Anacleto Ferramenta, Aranha e também Arnaldo Silveira.

A partir de informações do site oficial do Santos, confira então a primeira escalação de cada equipe.

Santos: Ciro Werneck; Américo, Urbano Caldeira; Pereira, Oscar, Ricardo; Aranha, Ary Patusca, Anacleto Ferramenta; Marba, Arnaldo Silveira.

Palestra Itália: Stillitano; Felice, Fulvio, Police, Fragassi; Imparato, Pastore, Américo Fiaschi; Amílcar, Ferré, Ítalo.

Então, quem é freguês de quem entre Santos x Palmeiras?

Ao todo, Santos e Palmeiras se enfrentaram em 339 confrontos no futebol brasileiro, de acordo com informações do site oficial do Palmeiras. Quem leva a melhor é o alviverde, tendo vencido 142 jogos contra 106 vitórias do Santos, além de 91 empates. É importante lembrar que os números dos confrontos incluem disputas por campeonatos nacionais e internacionais.

Quem mais marcou no Clássico da Saudade?

No quesito gols, o Verdão também sai na frente do Peixe, com 568 gols marcados contra 478 feitos pelo clube santista.

Último encontro entre as equipes

O último clássico entre Santos e Palmeiras aconteceu no finalzinho de 2020, no dia 5 de dezembro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A na Vila Belmiro. Com as duas equipes no meio da tabela com o propósito de alcançar o G4, o empate bastou para somar pontos.

Ademais, Marinho e Diego Pituca marcaram em favor do Santos contra Willian e Raphael Veiga para a equipe verde.

Final da Libertadores 2020

Com alterações no calendário esportivo em 2020 devido à pandemia do coronavírus, o torneio mais importante do futebol sul-americano, a Libertadores, surpreendentemente chegou à sua grande decisão. Nela, dois clubes brasileiros disputam o título.

A equipe do Palmeiras integrou o grupo B, disputando com Guaraní do Paraguai, Bolívar e Tigre. Assim, classificado em primeiro lugar com dezesseis pontos e invicto, chegou até as oitavas de final diante o Delfín. Depois, jogou contra o Libertad e também venceu. Na semifinal, encontrou o adversário mais difícil até então, o argentino River Plate. Venceu o primeiro jogo por 3 a 0 fora de casa mas, na volta foi superado por 2 a 0 com muita polêmica em campo.

Enquanto isso, o Santos teve um caminho inegavelmente mais complicado. Pelo grupo G esbarrou em Delfín, Defensa y Justicia e Olimpia. Também em primeiro lugar com dezesseis pontos sem perder, o time santista carimbou o passaporte para as oitavas. Venceu a LDU, atropelou o Grêmio e por último, nas semis, bateu o temido Boca Juniors de Tevéz.

Então, a final da Libertadores 2020 acontece no dia 30 de janeiro, às 17h (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.

