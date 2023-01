São Bernardo x jogo do Santos hoje no Paulistão: onde assistir ao vivo a partida - 22/01

Para retomar o caminho da vitória no Campeonato Paulista, o Santos entra em campo neste domingo, 22 de janeiro, para enfrentar o São Bernardo em busca dos três pontos. Com início às 18h30 (Horário de Brasília), o jogo do Santos hoje vai ser pela terceira rodada da fase de grupos. Saiba como assistir ao embate ao vivo neste domingo.

No Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, as equipes vão disputar os três pontos. O elenco anfitrião quer se manter na liderança do grupo D, enquanto o Peixe precisa escapar da lanterna e consequentemente do perigo do rebaixamento por mais um ano.

Qual canal vai passar o jogo do Santos hoje

O jogo do Santos hoje vai passar na TNT e HBO Max, às 18h30, horário de Brasília.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, a TNT é quem vai transmitir o embate entre São Bernardo e Santos neste domingo pela terceira rodada do Campeonato Paulista de futebol.

Apenas assinantes tem acesso ao conteúdo do canal. O torcedor deve entrar em contato para obter a assinatura na programação.

Também dá para assistir no HBO Max, plataforma de streaming para assinantes. Acesse pelo site (www.hbomaxcom) por valores entre R$ 14,16 e R$ 239, 90 por doze meses.

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo

Onde assistir: TNT e HBO Max

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Santos hoje vai ser Salim Fende Chaves neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista ao vivo.

Os assistentes vão ser Luiz Alberto Andrini e Robson Ferreira, enquanto o quarto árbitro designado foi Michel de Camargo.

No VAR, os responsáveis são Adriano de Assis e Fabrício Porfirio de Moura.

Santos na semifinal da Copinha

Além do elenco profissional, o time de garotos do Santos também entra em campo neste domingo para disputar a semifinal da Copinha.

Contra o América Mineiro, a partida vai ser às 21h, horário de Brasília, no Estádio Vila Belmiro, em Santos, a casa do Peixe.

Quem vencer vai enfrentar o vencedor entre Palmeiras e Goiás na final da Copinha.

Terceira rodada do Campeonato Paulista

Além do jogo do Santos, confira os embates da terceira rodada do Campeonato Paulista neste fim de semana.

SÁBADO, 21/01:

Água Santa 1 x 0 São Bento

Portuguesa 1 x 0 RB Bragantino

Guarani x Ituano

Inter de Limeira x Corinthians

DOMINGO, 22/01:

16h - Palmeiras x São Paulo

18h30 - São Bernardo x Santos

20h30 - Ferroviária x Santo André

20h30 - Botafogo SP x Mirassol

