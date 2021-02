São Paulo vende Brenner para o FC Cincinnati; veja os valores

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O São Paulo FC vendeu o atacante Brenner para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Por US$ 18 milhões, cerca de R$ 97 milhões, os valores representam a maior venda de um jogador sul-americano para Major League Soccer (MLS), a liga norte-americana de futebol.

Brenner, inclusive, não participou do treinamento desta quinta-feira (4), devido às negociações com o clube estadunidense. Aos 20 anos, o jovem viveu sua melhor temporada no clube em 2020, mas quando anotou 22 gols.

+ Novo treinador do São Paulo deve ser estrangeiro; veja as negociações

Brenner pediu ao São Paulo para ser vendido

O São Paulo vendeu Brenner, mas o atacante desejava ir para o clube americano. Ademais, como o Tricolor precisa de dinheiro, viu-se obrigado a vender o atacante para fazer caixa e conseguir pagar parte dos salários e direitos de imagem atrasados dos jogadores.

No São Paulo desde as divisões de base, Brenner subiu para o profissional em 2017, quando Rogério Ceni comandava o clube. Com um faro de artilheiro, desde menino o atacante se destacava pelo número de gols. Fernando Diniz dizia que o atleta tinha “o carisma do gol”.

Sem muitas chances no time profissional do Morumbi, Brenner se transferiu para o Fluminense, em 2019, onde trabalhou com Fernando Diniz. Entretanto, ano passado o São Paulo reintegrou o atleta e o jovem deslanchou a fazer gols.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O atacante virou carrasco do Corinthians, e logo depois de marcar contra o Timão no Brasileiro, viu seu mundo mudar. No Majestoso, Brenner saiu do banco para marcar o gol da vitória e começou a ter sequência na equipe titular. Nesta temporada, o jovem é o artilheiro do São Paulo com 22 gols feitos.

Parceira São Paulo e FC Cincinnati

Além da venda de Brenner, São Paulo e FC Cincinnati farão uma parceria. O acordo fará com que jogadores das divisões de base façam um intercâmbio entre os clubes.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como o São Paulo vendeu Brenner, o atacante não joga a próxima partida do Tricolor. O Tricolor entra em campo na próxima quarta-feira (10), no Estádio do Morumbi, onde enfrenta o Ceará pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, às 21h.