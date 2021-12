Sassuolo x Lazio: onde assistir, horário e escalações (12/12)

Pela décima sétima rodada do Campeonato Italiano, o confronto entre Sassuolo x Lazio acontece neste domingo, 12/12, a partir das 14h (horário de Brasília), no Stadio Città del Tricolore. Com transmissão ao vivo, saiba onde vai passar o jogo de hoje.

Onde assistir Sassuolo x Lazio: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo neste domingo.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Stadio Città del Tricolore, cidade de Régio da Emília, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem perder por quatro rodadas seguidas, o Sassuolo mostra cada vez mais uma recuperação impressionante no Campeonato Italiano, ocupando a décima segunda posição com 20 pontos. Depois de um início de temporada complicado, o elenco verde atingiu cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Enquanto isso, a Lazio aparece em oitava posição com 25 pontos, isto é, tem a possibilidade de chegar ainda mais perto das primeiras posições da classificação em busca de uma provável vaga em torneios internacionais. Por fim, até o momento, tem sete jogos vencidos, quatro empates e cinco derrotas.

Escalações de Sassuolo x Lazio:

Para os anfitriões, Obiang e Djuricic estão indisponíveis para o confronto de hoje.

Do outro lado, a Lazio não poderá contar com Milinkovic-Savic por suspensão.

Sassuolo: Consigli; Ferrari, Rogério, Toljan, Chiriches; Henrique, Lopez, Frattesi; Defrel, Scamacca, Berardi

Lazio: Pepe Reina; Felipe, Lazzari, Acerbi, Hysaj; Basic, Cataldi, Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zacagni

