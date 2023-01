Se condenado, qual pena Daniel Alves pode pegar?

Daniel Alves possui 42 títulos na carreira como lateral direito no futebol. No entanto, o brasileiro foi preso em Barcelona, na Espanha, na última sexta-feira, 20 de janeiro, acusado de agressão sexual. Com a mudança na lei do país, o jogador pode ganhar uma pena ainda mais alta caso seja condenado.

Após ter a prisão preventiva decretada, o Pumas, do México, desligou o jogador do clube e desfez o contrato imediatamente.

Daniel Alves pode se for condenado?

Daniel Alves é acusado de agressão sexual na Espanha. Se for condenado, ele pode pegar até 12 anos de prisão. Isso porque uma mudança nas leis espanholas tornaram as penas para os crimes ainda mais duras, como informou o portal GE. O jogador é acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos em uma boate noturna em Barcelona.

As penas na Espanha tornaram-se ainda mais brandas e duras após um caso em específico tomar grandes proporções, protestos e muita revolta. Em 2016, uma jovem de 18 anos foi estuprada por cinco homens que conversavam entre si em um grupo de WhatsApp, aplicativo de mensagens, intitulado de "La Manada". Para exigir leis e punições severas ao agressor, mulheres protestaram nas ruas. O resultado foi a nova lei "Só sim, é sim" que, de acordo com o programa Fantástico, aumenta a pensa do agressor.

Caso seja condenado pela Justiça, o jogador Daniel Alves pode ser a primeira celebridade a ser presa pela nova lei no país espanhol.

Na sexta-feira, 20 de janeiro, Daniel Alves se apresentou para depor em uma corte de Barcelona, na Espanha. Após o seu depoimento, a juíza Maria Concepción Canton Martín acatou o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva sem fiança do brasileiro.

Segundo o portal GE, Daniel foi transferido para o Centro Penitenciário Brians, em Barcelona, onde deve permanecer até o julgamento, sem data para acontecer. Daniel nega as acusações e diz que é inocente.

Polêmicas do jogador

Esta não é a primeira polêmica na carreira de Daniel Alves como jogador. Conhecido por sua personalidade, Daniel já passou por outras situações que tornaram-se polêmicas.

Em 2017, o jornal espanhol Marca noticiou que o jogador brasileiro teria colocado música alta no vestiário da Juventus e que Bonucci não gostou e foi tirar satisfação. Daniel não gostou e provocou o adversário dizendo o seu número de títulos.

No mesmo instante, segundo o Marca, o italiano agarrou Daniel pelo pescoço até ser impedido pelo treinador Allegri. Nenhuma das partes confirma a história.

Já em 2019 e 2020, quando jogador do São Paulo, Daniel Alves saiu pela porta dos fundos e teve discussões sobre o lado financeiro com a diretoria do time paulista. Como o salário do atleta era muito alto, o São Paulo não conseguia pagar. Nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, Daniel vestiu a camisa da Seleção Brasileira e chegou a alfinetar o tricolor em entrevista.

