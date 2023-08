Se o Corinthians perder hoje é eliminado da Sul-Americana nas quartas?

As quartas de final da Copa Sul-Americana apresentam o duelo entre Corinthians e Estudiantes nesta terça-feira, 29 de agosto, no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina, às 21h30. O encontro é o jogo de volta, portanto quem ganhar avança para a semifinal.

Corinthians é eliminado se perder para o Estudiantes?

O Corinthians é eliminado da Sul-Americana hoje se perder para o Estudiantes por dois gols ou mais na diferença. Este é o confronto de volta das quartas de final e será disputado no Estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires, na Argentina.

O alvinegro venceu o primeiro jogo das quartas de final contra o Estudiantes por 1 x 0 na última terça-feira, em São Paulo, com gol de Gil no primeiro tempo, por isso só precisa do empate ou vitória para se classificar para a semifinal da Sul-Americana.

Se o Estudiantes vencer por 1 a 0 aí as cobranças de pênaltis vão definir o vencedor. Caso o grupo argentino faça dois gols ou mais, aí seguem vivos na competição da Conmebol. A bola rola às 21h30, horário de Brasília.

Tem gol fora de casa na Copa Sul-Americana?

O regulamento da Copa Sul-Americana não prevê prorrogação ou gol fora de casa como critério de desempate, ou seja, em caso de empate as cobranças de pênaltis é que vão definir quem fica com a vaga na semifinal. A regra dos pênaltis vale para todas as etapas eliminatórias, desde a segunda fase até a semifinal.

Os gols marcados dentro e fora de casa possuem o mesmo valor para os times, tanto na fase de grupos como no mata-mata do torneio. A Conmebol decidiu retirar o regulamento em 2021 para tornar as disputas mais justas, já que clubes avançavam de fase com apenas um gol de vantagem.

A final é a única etapa que não é disputada em dois jogos. Desde 2019 a Conmebol decidiu tornar a final única, assim como na Libertadores, após a confusão envolvendo os torcedores do Boca Juniors e River Plate. A última final em dois jogos foi em 2018, com o triunfo do Athletico Paranaense em cima do Junior Barranquilla.

Quem o Corinthians vai enfrentar na semifinal?

Com o chaveamento definido, o Corinthians vai enfrentar na semifinal da Sul-Americana o América Mineiro ou o Fortaleza, a depender do resultado do jogo de volta disputado na próxima quinta-feira, 30 de agosto. O Timão já conhece ambos os clubes do Brasileirão e também da Copa do Brasil.

Corinthians ou Estudiantes vão jogar contra o vencedor de América Mineiro e Fortaleza na semifinal, enquanto São Paulo e LDU Quito poderão jogar contra o Botafogo ou o Defensa y Justicia, da Argentina. Os jogos de volta acontecem de 29 a 31 de agosto.

O Corinthians está na Sul-Americana porque terminou em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores. Na temporada passada, o Corinthians jogou também a Libertadores, mas acabou eliminado pelo Flamengo nas quartas de final.

Quando é a final da Sul-Americana?

A final da Copa Sul-Americana está marcada para 28 de outubro de 2023, na cidade de Montevidéu, no Uruguai. O estádio ainda não está definido pela Conmebol, mas o Centenário, palco da decisão da Libertadores em 2021 entre Flamengo e Palmeiras, é o favorito.

Semifinal:

27 de setembro a 04 de outubro

Final da Copa Sul-Americana:

28 de outubro em Montevidéu, no Uruguai

