Seleção da Venezuela já foi pra Copa do Mundo da FIFA de futebol?

O empate por 1 a 1 entre Venezuela e Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 trouxe muita curiosidade sobre a atuação da Seleção Venezuelana no futebol, e uma delas é se a equipe já disputou alguma edição do Mundial da FIFA. Veja o histórico e saiba quais taças já conquistou.

Venezuela já jogou a Copa do Mundo da FIFA?

Nunca na história a Venezuela disputou uma Copa do Mundo de futebol masculino, o maior campeonato do planeta. Em 22 edições já realizadas, a equipe venezuelana sequer se classificou para o evento da FIFA, disputada de quatro em quatro anos por grandes seleções.

O elenco venezuelano é o único na América do Sul que nunca entrou em campo por uma Copa do Mundo. Na edição de 2022, no Catar, o time ocupou a lanterna das eliminatórias com três vitórias, um empate e 14 derrotas, sem ao menos ter a chance de brigar pela repescagem.

Porém, com o aumento no número de vagas para o Mundial, de 32 para 48, os venezuelanos mantém vivo o sonho de, quem sabe, tentar fisgar a classificação para a repescagem mundial rumo à Estados Unidos, México e Canadá. O empate contra o Brasil, em 12 de outubro na Arena Pantanal, em Cuiabá, trouxe ainda mais esperança para o grupo venezuelano.

Os melhores jogadores da Venezuela, hoje, são os meias Rincón e Soteldo, os atacantes Salomón Rondón e Sergio Córdova, e o zagueiro Osorio. A geração atual não é a melhor da Venezuela, mas após o empate com a Seleção Brasileira mostrou que, sob o comando do treinador Fernando Batista, poderá batalhar de igual para igual em jogo por jogo.

Quantas edições da Copa América a Venezuela jogou?

Se a Venezuela nunca jogou uma Copa do Mundo, na Copa América ela é figurinha repetida. São 19 participações até hoje no torneio sul-americano de futebol, fora apenas em 28 edições, de 1916 a 1963. Também nunca levantou a taça, mas já celebrou boas campanhas em campo.

A melhor participação da Venezuela na Copa América aconteceu em 2011, quando alcançou a semifinal mas foi eliminado nos pênaltis, garantindo a quarta colocação na classificação final. O elenco terminou em segundo lugar na fase de grupos com cinco pontos, somados em uma vitória e dois empates.

Nas quartas de final venceu o Chile por 2 a 1, enquanto na semifinal perdeu nos pênaltis para o Paraguai. Na disputa pelo terceiro lugar, perdeu novamente para o Peru em 4 a 1, em La Plata, cidade da Argentina.

Em 2007, recebeu o torneio pela primeira vez e obteve também uma boa campanha ao ser eliminado nas quartas de final. Ocupou a ponta do seu grupo ao anotar cinco pontos em uma vitória e dois empates, deixando Peru, Uruguai e Bolívia para trás. Nas quartas de final o elenco venezuelano perdeu para o Uruguai por 4 a 1, em San Cristóbal.

Quem ganhou mais em campo entre Brasil e Venezuela?

Na história do futebol sul-americano, Brasil e Venezuela se enfrentaram em 29 oportunidades, de acordo com informações do jornal Hoje em Dia. A Seleção venceu 24 partidas, outras quatro deu empate e somente uma vez a equipe venezuelana levou a melhor.

A única vitória da Venezuela em cima do Brasil aconteceu em junho de 2008, em amistoso realizado em Boston, nos Estados Unidos. Por 2 a 0, Giancarlo Maldonado e Ronald Vargas marcaram os gols da vitória no primeiro tempo sem dar abertura para os brasileiros.

O time do Brasil levou para campo Alexandre Pato, Adriano, Daniel Alves, Elano, Henrique, Robinho e Luisão, enquanto a Venezuela trouxe Ronald Vargas, Hernández, Juan Arango e Rojas, estrelas que fizeram história na geração do país.

No quesito gols, o Brasil dá uma lavada em cima da Venezuela com 97 marcações contra 10 da Venezuela, de acordo com estatísticas do portal O Gol.

Entenda porque a Copa de 2026 da FIFA vai ser em 3 países