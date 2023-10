Neymar disputa as Eliminatórias com o Brasil - Foto: Reprodução/Vitor Silva/CBF

Após empate com Venezuela, veja classificação do Brasil nas Eliminatórias

Após empate com Venezuela, veja classificação do Brasil nas Eliminatórias

Em vexame histórico, a Seleção Brasileira empatou com a Venezuela em 1 a 1 na última quinta-feira, 12 de outubro, em Cuiabá, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Com o resultado ruim, o Brasil perdeu a liderança da tabela e agora terá que suar a camisa se quiser voltar ao topo.

Classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo

Com nove pontos, a Argentina é a nova líder da classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. Com Lionel Messi, a atual campeã do mundo venceu os três jogos que disputou até aqui contra Equador, Bolívia e Paraguai.

Já o Brasil, por outro lado, venceu a Bolívia e Peru, mas empatou com a Venezuela após atuação vexatória na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela terceira rodada. Neymar estava em campo mas foi bastante criticado pela torcida, assim como o resto do grupo.

Com o aumento de participantes na Copa do Mundo de 2026 para 48, o número de vagas também cresceu. São seis vagas diretas e uma para a repescagem mundial, com o adversário ainda desconhecido.

Outros resultados da terceira rodada foram a vitória da Argentina em cima do Paraguai (1x0), o empate entre Colômbia e Uruguai (2x2), a vitória do Equador contra a Bolívia (1x2), o triunfo do Chile contra o Peru (2x0) e o empate entre Brasil e Venezuela.

Veja a seguir como ficou a classificação após a terceira rodada das Eliminatória da Copa do Mundo, de acordo com a Conmebol.

Classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo

1) Argentina - 9 pontos (três vitórias)

2) Brasil - 7 pontos (duas vitórias e um empate)

3) Colômbia - 5 pontos (uma vitória e dois empates)

4) Uruguai - 4 pontos (uma vitória, um empate e uma derrota)

5) Chile - 4 pontos (uma vitória, um empate e uma derrota)

6) Venezuela - 4 pontos (uma vitória, um empate e uma derrota)

7) Equador - 3 pontos (duas vitórias, zero empate e uma derrota)

8) Paraguai - 1 ponto (zero vitórias, um empate e duas derrotas)

9) Peru - 1 ponto (zero vitórias, um empate e duas derrotas)

10) Bolívia - 0 pontos (zero vitórias, zero empate e três derrotas)

Saiba quantos gols Neymar tem na Copa do Mundo

Qual Copa do Mundo o Brasil não participou?

A Seleção Brasileira nunca deixou de participar de uma Copa do Mundo de futebol masculino. De 21 edições, o elenco brasileiro jogou cada uma das edições promovidas pela FIFA, de 1930 no Uruguai, até 2022, no Catar. Além dos cinco títulos, carrega também o legado de ser a única seleção que jogou cada um dos eventos na história.

Segundo o jornal Lance, a Alemanha é a segunda equipe com o maior número de participações, fora apenas dos anos de 1930 quando não se inscreveu e em 1950, quando foi banido pela FIFA por consequências das atrocidades cometidas durante o período da Segunda Guerra Mundial.

Iniciante, a Seleção Brasileira sequer avançou da fase de grupos na Copa do Mundo de 1930. Já em 1934, na Itália, chegou até as oitavas de final, mas acabou eliminada pela poderosa Espanha. Os títulos vieram em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Para o Brasil, ficar fora de uma Copa do Mundo é inimaginável. Com o peso da camisa verde e amarela e a tradição do país, que passa de geração para geração, não disputar uma edição do torneio da FIFA seria considerado sintoma de crise dentro e fora dos gramados.

Próximos jogos do Brasil

O caminho para chegar até a glória da Copa do Mundo passa primeiro pelas Eliminatórias, e somente aí ter a chance de entrar em campo com as maiores seleções no grande baile da FIFA. Organizada pela Conmebol, as Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul contam com 10 seleções, incluindo o Brasil, na batalha por vagas.

A competição começou em 7 de setembro, com a primeira rodada entre os diversos países sul-americanos. Com a estreia de Fernando Diniz, o Brasil venceu a Bolívia e o Peru, mas empatou com a Venezuela na terceira rodada para a decepção dos mais fiéis torcedores da Seleção Brasileira.

De acordo com a tabela publicada pela Conmebol, cada equipe vai jogar 18 partidas, ou seja, duas vezes contra cada um dos oponentes.

Conforme as datas indicadas pelo portal GE e a Conmebol, confira a seguir a programação do Brasil.

Brasil 5 x 1 Bolívia (1ª rodada) | Eliminatórias da Copa do Mundo

Sexta-feira, 08/09 às 21h45

Estádio Mangueirão, em Belém

Onde assistir: Globo e Sportv

Peru 0 x 1 Brasil (2ª rodada)

Terça-feira, 12/09 às 23h

Estádio Nacional de Lima, no Peru

Onde assistir: Globo e Sportv

Brasil 1 x 1 Venezuela (3ª rodada) | Eliminatórias da Copa do Mundo

Quinta-feira, 13/10 às 21h30

Arena Pantanal, em Cuiabá

Onde assistir: Globo e Sportv

Uruguai x Brasil (4ª rodada)

Terça-feira, 17/10 às 21h

Estádio Centenário

Onde assistir: Globo e Sportv

Colômbia x Brasil (5ª rodada) | Eliminatórias da Copa do Mundo

Quinta-feira, 16/11 às 21h

Estádio Metropolitano Barranquilla, na Colômbia

Onde assistir: Globo e Sportv

Brasil x Argentina (6ª rodada)

Terça-feira, 21/11 às 21h30

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo e Sportv

Brasil x Equador (7ª rodada) | Eliminatórias da Copa do Mundo

Quinta-feira, 05/09/2024 com horário indefinido

Local: indefinido

Onde assistir: Globo e Sportv

Paraguai x Brasil (8ª rodada)

Terça-feira, 10/09/2024 com horário indefinido

Local: indefinido

Onde assistir: Globo e Sportv

Chile x Brasil (9ª rodada) | Eliminatórias da Copa do Mundo

Quinta-feira, 10/10/2024 com horário indefinido

Local: indefinido

Onde assistir: Globo e Sportv

Brasil x Peru (10ª rodada)

Terça-feira, 15/10/2024 com horário indefinido

Local: indefinido

Onde assistir: Globo e Sportv

Venezuela x Brasil (11ª rodada) | Eliminatórias da Copa do Mundo

Quinta-feira, 14/11/2024 com horário indefinido

Local: indefinido

Onde assistir: Globo e Sportv

Brasil x Uruguai (12ª rodada)

Terça-feira, 19/10/2024 com horário indefinido

Local: indefinido

Onde assistir: Globo e Sportv

Brasil x Colômbia (13ª rodada) | Eliminatórias da Copa do Mundo

Quinta-feira, 20/03/2025 com horário indefinido

Local: indefinido

Onde assistir: Globo e Sportv

Argentina x Brasil (14ª rodada)

Terça-feira, 25/03/2025 com horário indefinido

Local: indefinido

Onde assistir: Globo e Sportv

Equador x Brasil (15ª rodada) | Eliminatórias da Copa do Mundo

Quinta-feira, 05/06/2025 com horário indefinido

Local: indefinido

Onde assistir: Globo e Sportv

Brasil x Paraguai (16ª rodada)

Terça-feira, 10/06/2025 com horário indefinido

Local: indefinido

Onde assistir: Globo e Sportv

Brasil x Chile (17ª rodada) | Eliminatórias da Copa do Mundo

Quinta-feira, 04/09/2025 com horário indefinido

Local: indefinido

Onde assistir: Globo e Sportv

Bolívia x Brasil (18ª rodada)

Terça-feira, 05/09/2025 com horário indefinido

Local: indefinido

Onde assistir: Globo e Sportv

Leia também:

Relembre quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo