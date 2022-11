Senegal x Holanda: transmissão ao vivo da Copa do Mundo de 2022

Equipe holandesa enfrenta o Senegal nesta segunda-feira, pela primeira rodada do grupo A na Copa do Mundo do Catar

As seleções de Senegal x Holanda se enfrentam na segunda-feira na Copa do Mundo da FIFA 2022. É a abertura da fase de grupos para ambas as seleções, que estão no Grupo A ao lado de Catar e Colômbia, que jogaram no domingo.

Apesar de Sadio Mane ficar de fora até o final do torneio, os senegaleses estão carregados de grandes talentos como Kalidou Koulibaly e Edouard Mendy. Enquanto isso, os holandeses esperam fazer barulho depois de não conseguir se classificar para a Copa do Mundo de 2018.

Ambas as equipes são vistas como azarões que podem causar algum barulho nesta competição. Embora a Holanda saiba tudo sobre as corridas profundas no torneio, este é um time muito diferente daquele que chegou às semifinais em 2014 e ficou de fora em 2018.

Onde assistir jogo da Holanda hoje na TV ao vivo

Data: 21 de novembro de 2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Canal de TV: Globo e SporTV

O canal da Globo, na TV aberta, transmite com exclusividade o primeiro jogo da Holanda na Copa do Mundo do Catar em 2022. A emissora é a responsável pelos direitos de transmissão do campeonato. A narração é de Luís Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores.

No SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura, Milton Leite narra ao lado de Pedrinho Ledio Carmona.

Assistir Senegal x Holanda hoje online no celular

Data: 21 de novembro de 2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Canal de TV: FIFA+, GloboPlay, portal GE e canal do Casimiro

O torcedor pode assistir o jogo da Holanda hoje pelo FIFA+, serviço de streaming com sinal aberto em qualquer lugar do Brasil pelo site (www.fifa.com/fifaplus) ou no aplicativo. Outra opção é a plataforma de streaming GloboPlay para quem também não é assinante. Tiago Leifert narra ao lado de Lisca, Thomaz Freitas e Fernanda Colombo.

Uma maneira rápida e fácil é o portal GE, enquanto a grande novidade é o canal do Casimiro no Youtube e na Twitch, plataforma de vídeos gratuita.

Todas as opções estão disponíveis para assistir via celular, tablet, computador ou smartv.

Como assistir a Copa do Mundo no Brasil?

Os jogos da Copa do Mundo do Catar em 2022 serão transmitidos ao vivo pela Globo e SporTV, disponíveis por todo o país durante todo o campeonato de seleções. Também dá para assistir o torneio em opções de streaming como o FIFA +, site e aplicativo, além do GloboPlay e o portal do GE.

Para quem gosta de uma transmissão divertida e espontânea pode acompanhar os jogos no canal do Casimiro, disponível no Youtube e na própria Twitch, plataforma gratuita de vídeos, que exibirá ao vivo por todo o Brasil.

