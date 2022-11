Resultado de Senegal x Holanda: placar do jogo da Copa do Mundo 2022

Resultado de Senegal x Holanda: placar do jogo da Copa do Mundo 2022

Pela primeira rodada no grupo A da Copa do Mundo no Catar, a Holanda venceu Senegal por 2 a 0 na tarde desta segunda-feira, 21 de novembro. O palco do confronto foi o Estádio Al Thumama, com o resultado de Senegal x Holanda colocando o elenco holandês na liderança do grupo. Confira os gols e como foi a disputa.

Resultado de Senegal x Holanda na Copa do Mundo

Emoções a flor da pele. De um lado, a equipe que perdeu o seu principal jogador dias antes da estreia, o atacante do Bayern de Munique Sadio Mané. Do outro a Holanda, com três vices na conta e grandes atletas em seu lado em campo.

O primeiro tempo foi completamente equilibrado. Duas grandes seleções dispostas a trabalharem o setor ofensivo em campo. O Senegal teve a primeira boa chance com apenas um minuto de partida com Boulaye Dia após a falha de De Ligt. O elenco da Laranja Mecânica respondeu com Janssen, mas a defesa do rival afastou.

As duas equipes trabalharam muito bem a bola, a Holanda em troca de passes e o Senegal com finalizações em todos os instantes em lado ofensivo. Sarr e Dia chegaram bem no começo da etapa, mas sem sucesso. A Holanda só ganhou força a partir dos 20 minutos com Blind e Janssen.

Até os minutos finais, os dois times conseguiram botar pressão na defesa adversária. Zero gols, os goleiros praticamente não trabalharam.

Início de segundo tempo. O cenário se repetiu, com a etapa final equilibrada entre as duas seleções para a surpresa e decepção de alguns torcedores no estádio. A Holanda teve aos 8 minutos a sua primeira chance com Van Dijk, zagueiro do Liverpool. O atleta cabeceou, mas a bola foi por cima do gol.

A marcação dos senegaleses foi bastante efetiva em campo. Os africanos, além disso, tiveram chances com Diatta em duas oportunidades aos 20 minutos. A partir daí, o jogo seguiu completamente morno para a infelicidade do torcedor.

Aos 38, a partida mudou completamente. Em lançamento de De Jong para a área, Gakpo pulou e, de cabeça, desviou a bola para encher as redes do goleiro Mendy, sem chances do arqueiro do Senegal. A reta final da partida foi quente

Assista ao gol de Gakpo.

Assistência sensacional de Frenkie de Jong para o gol de Gakpo. O loirinho é muita bola! 🇳🇱#FIFAWorldCup pic.twitter.com/C3FUeqXiqd — Menina Culé | Vídeos (@MeninaCule_VD) November 21, 2022

Mesmo atrás do resultado, Senegal não desistiu e continuou levando perigo ao goleiro Noppert. Com 8 minutos de acréscimos, os atletas senegaleses mostraram-se ansiosos e mais nervosos com a reta final da partida em busca do empate ou até a virada.

Mas foi a Holanda quem ampliou. Mendy defendeu o chute de Memphis Depay, mas Klaassen aproveitou o rebote e encheu as redes pela segunda vez. Sem tempo para mais nada, o resultado de Senegal x Holanda foi a vitória dos holandeses por 2 a 0.

Confira o gol de Klaassen.

GOL - 90+9' Klaassen

Senegal 0 - 2 Hollanda Bu hesap kapanacak, tüm golleri izlemek için @golkoliktv hesabını takip ediniz. pic.twitter.com/9U5Kt6zm8X — @golkoliktv'yi takip ediniz (@GolkolikDepo1) November 21, 2022

Escalação de Senegal: Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissé, Diallo; Kouyaté, Mendy, Gueye; Sarr, Dia e Diatta.

Escalação da Holanda: Noppert; Blind, Aké, Van Dijk, De Ligt, Dumfries; De Jong, Gakpo, Berghuis; Bergwijn e Janssen.

Classificação do grupo A na Copa do Mundo do Catar

Com o resultado de Senegal x Holanda nesta segunda-feira, a primeira rodada do grupo A na Copa do Mundo da FIFA está fechada.

As seleções do Equador e Holanda estrearam com vitória na competição, enquanto o anfitrião Catar não conseguiu pontuar, assim como Senegal que está sem Sadio Mané, o seu principal jogador no ataque.

Confira como ficou a classificação com os resultados da primeira rodada no grupo A.

GRUPO A

1 Holanda - 3 pontos

2 Equador - 3 pontos

3 Senegal - 0 pontos

4 Catar - 0 pontos

+ Confira como foi a partida entre Inglaterra e Irã na Copa do Mundo

Qual é o próximo jogo de Holanda e Senegal?

As seleções de Holanda e Senegal voltam a jogar na sexta-feira, 25 de novembro, pela segunda rodada do grupo A em horários alternados.

A equipe holandesa vai jogar contra o Equador, na busca pela liderança do grupo às 13h (Horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa. Quem vencer assume a primeira posição.

Já o Catar, anfitrião da Copa, vai enfrentar Senegal em disputa acirrada dentro de campo às 10h (Horário de Brasília), no Estádio Al Thumama pela segunda rodada.

Ambos os jogos vão passar na Globo, Sportv, GloboPlay, portal GE e na plataforma FIFA + de graça.

Leia também: