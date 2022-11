Saiba quais são os 5 critérios de desempate da Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo da FIFA reúne em novembro e dezembro 32 seleções na fase de grupos. Serão três rodadas na primeira fase em pontos corridos, onde apenas os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, enquanto os outros serão eliminados. Em caso de empate, confira os critérios de desempate da Copa do Mundo e se tem prorrogação no mata-mata.

Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 no Catar

Lista de critérios de desempate da Copa do Mundo do Catar

Três rodadas em pontos corridos serão disputadas na fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. Trinta e duas seleções foram divididas em oito grupos de quatro, onde somente os dois primeiros de cada agrupamento avançam para as oitavas de final.

Porém, pode acontecer de duas seleções ou mais empatarem na pontuação pela primeira fase. Daí, os critérios de desempate da Copa do Mundo entram em cena para definir quem leva a melhor.

Para entender como funciona confira cada um dos critérios de desempate de acordo com o regulamento oficial da FIFA, divulgado pela entidade.

Maior saldo de gols Mais gols marcados Números do confronto direto como pontos, gols e saldo de gols Menos cartões amarelos e vermelhos Sorteio da FIFA

1º) Saldo de gols superior em todas as partidas do grupo (diferença de gols marcados e sofridos); critérios de desempate:

A equipe que obter o melhor número de saldo de gols fica à frente na classificação dos grupos. A matemática é simples, basta pegar o número de gols marcados pela seleção na fase de grupos e subtrair com os gols sofridos até aqui. O resultado é o saldo de gols.

Por exemplo, se o Brasil marcar 12 gols no grupo G e sofrer apenas 3, o saldo de gols é de 9.

2º) Maior número total de gols marcados em todas as partidas do grupo;

Se mesmo assim o empate persistir, aí entra em cena o segundo critério de desempate na Copa do Mundo, de acordo com o regulamento da FIFA. Aqui, o time que tiver marcado mais gols em toda a fase de grupos avança direto para a próxima etapa da competição.

3º) Melhor número de pontos obtidos nas partidas do grupo entre as equipes em causa;

Se duas ou mais equipes do mesmo grupo forem iguais com base nos outros critérios, suas classificações serão determinadas da forma entre o melhor número de pontos entre as duas seleções em questão.

Isso significa que, caso Brasil e Sérvia empatem, leva-se em consideração o time que obter mais pontos até aqui ou até mesmo quando se enfrentaram na competição.

4º) Saldo de gols superior resultante das partidas da fase de grupos entre as equipes em causa é critérios de desempate:

Se o número de gols ou pontos no confronto direto entre as seleções não funcionar, aí leva-se em conta a diferença no saldo de gols entre as duas seleções em questão.

Por exemplo, a equipe que obter o melhor saldo de gols durante o confronto direto leva a melhor.

5º) Maior número de gols marcados em todas as partidas da fase de grupos entre as equipes; critérios de desempate:

Aqui, novamente o número de gols marcados entre o confronto direto na fase de grupos é levado em conta. A seleção que obter o maior número de gols no confronto das rodadas leva o critério de desempate e avança para conquistar a vaga.

Por exemplo, se no duelo entre Brasil e Sérvia a equipe brasileira fez mais gols, então é ele quem avança.

6º) Maior pontuação de conduta da equipe em relação ao número de cartões amarelos e vermelhos obtidos;

Aqui a conta é bastante simples. Ganha quem tiver o menor número de cartões amarelos e vermelhos durante toda a fase de grupos.

Por consequência, são contados os dois na hora de desempatar, com o cartão vermelho tendo mais “peso” do que o amarelo.

7º) sorteio da FIFA; critérios de desempate:

Se nenhum dos critérios citados anteriormente funcionar, aí o sorteio da FIFA é que entra em cena para definir quem avança até o mata-mata da Copa do Mundo.

Tem prorrogação na Copa do Mundo?

Todos os jogos do mata-mata, incluindo oitavas de final, quartas, semifinal, final e o terceiro lugar, serão disputados em partida única, sistema eliminatório onde quem vencer passa de fase e quem perder está eliminado.

Se alguma partida da fase de grupos marcar igualdade no placar, nada muda já que pontos corridos se baseiam nos pontos adquiridos entre as três rodadas.

Se o placar do jogo no mata-mata terminar empatado ao fim do segundo tempo, a prorrogação tem início. Serão dois tempos de 15 minutos cada, sem acréscimos. Daí, se a igualdade no resultado persistir, a disputa de pênaltis vai definir quem será o vencedor no duelo. É o treinador quem escolhe quais jogadores vão bater as cobranças.

O chaveamento da Copa do Mundo foi definido pela FIFA no sorteio. Assim que as equipes terminam a fase de grupos, as dezesseis melhores seguem para a fase eliminatória da competição. Times que terminam em primeiro nos grupos garantem a vantagem.

Quando começa a Copa do Mundo 2022?

A Copa do Mundo no Catar vai começar no domingo, 20 de novembro, com o duelo entre Catar e Equador, a partir das 13h (horário de Brasília). Pela primeira rodada do grupo A, o palco do confronto será o Estádio Al Bayt.

Como manda a tradição, a seleção da casa é quem abre a Copa do Mundo logo no primeiro dia do evento. Serão trinta e duas seleções brigando pelo troféu dourado mais importante do futebol. Os dois melhores de cada grupo avançam para a fase subsequente.

A final da Copa está marcada para 18 de dezembro entre os dois finalistas. No Brasil, todos os jogos serão transmitidos pela TV Globo, canais Sportv e as plataformas GloboPlay e também no canal do Casimiro na Twitch e Youtube.

Leia também:

Tabela de jogos da França na Copa do Mundo 2022

Guia completo de onde assistir a Copa do Mundo do Catar 2022

Tabela com todas convocações das 32 seleções para a Copa do Mundo do Catar