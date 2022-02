Jogo do Sete de Setembro x Náutico hoje: onde assistir e horário – 01/02

Pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano, as equipes de Sete de Setembro x Náutico se enfrentam nesta terça-feira, 01/02, com a bola rolando a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, com transmissão ao vivo. Confira onde assistir ao jogo do Náutico hoje.

Onde assistir ao jogo do Náutico hoje ao vivo

O jogo do Sete de Setembro x Náutico hoje vai passar no pay-per-view Premiere ao vivo hoje com cobertura para todo o Brasil a partir das sete da noite. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de televisão que oferecerem os canais e também no site (www.premiere.globo.com).

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

Escalação de Sete de Setembro x Náutico

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo de hoje no Pernambucano.

Escalação de Náutico: Lucas Perri; Hereda, Camutanga, João Paulo Silveira, Júnior Tavares; Djavan, Rhaldney, Juninho, Vinicius Vargas, Ewandro; Álvaro

Escalação de Sete de Setembro: Saulo; Rony, Gustavo, Silvio Carrasco; Pantico, Anderson Recife, Cloves, Anderson São João; Nego do Borjão, Rogger, Edson

Como estão as equipes no Campeonato Pernambucano?

O time do Sete de Setembro não teve a estreia que gostaria no Pernambucano. Logo na primeira rodada, o elenco levou uma goleada de 7 a 0 do Sport, jogando na Ilha do Retiro. Agora, tenta se recuperar na competição enquanto busca a parte de cima da classificação, ocupando a última posição sem pontos marcados.

Do outro lado, o Náutico tem 3 pontos em segundo lugar depois de vencer o Íbis com facilidade e jogando em sua casa. Por isso, espera manter o bom desempenho no estadual para chegar até a próxima etapa da competição e quem sabe buscar o título. Na Copa do Nordeste, entretanto, o elenco empatou e perdeu outra.

