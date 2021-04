Sevilla x Atlético de Madrid: como assistir, horário e escalações [04/04]

Sevilla e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (04) a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Se vencer, equipe de Diego Simeone aumenta a vantagem que possui na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Sevilla x Atlético de Madrid: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

O Sevilla aprece em 4ª posição contabilizando cinquenta e cinco pontos. Dessa maneira, continua vivo na briga pela liderança e também pela vaga em competições na próxima temporada. Ao todo, venceu dezessete jogos, empatou quatro e perdeu sete. Por fim, em seu plantel, Escudero testou positivo para covid-19, mantendo-se afastado.

Em primeiro lugar com a vantagem de três pontos, o Atlético de Madrid tem a chance de aumentar a vantagem que possui se vencer o confronto deste domingo, subindo para seis. Em toda a temporada, venceu vinte jogos, empatou seis e perdeu dois. No elenco, Diego Simeone não possui nenhum novo desfalque.

Possíveis escalações de Sevilla x Atlético de Madrid

Possível Sevilla: Bono; Navas, Rekik, Carlos, Koundé; Jordan, Torres, Gudelj; Suso, Gomez, En-Nesyri.

Possível Atlético de Madrid: Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Koke, Llorente, Trippier, Carrasco, Lemar; Correa; Suarez.

Últimos jogos

A equipe do Sevilla entrou em campo pela última vez no sábado, 20 de março, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol contra o Real Valladolid. Em 1 a 1, ficou no empate.

No domingo (21), o Atlético venceu o Alavés em 1 a 0 jogando em casa.

Veja também:

Eurocopa 2020: tudo o que sabemos sobre a competição de Seleções

VIDEO: Neymar bate boca com jogador do Lille após ser expulso