Sevilla x Getafe (06/02): onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

Sevilla e Getafe se enfrentam neste sábado (06), às 17h, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Se vencer o confronto e o Real Madrid perder, a equipe da Andaluzia dorme em segundo lugar com quarenta e dois. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Sevilla x Getafe: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Sevilla x Getafe

O Sevilla ainda não pode contar com Marcos Acuña, lesionado, e Rakitic, suspenso da partida de hoje. Já Jesús Navas será avaliado e permanece como dúvida.

Possível Sevilla: Bono; Navas, Kounde, Sergi Gómez, Acuna; Torres, Fernando, Jordan; En-Nesyri, Suso, Ocampos.

Ao time visitante, nenhuma nova lesão foi detectada pelo departamento médico. Com isso, o time titular deve ser o mesmo da rodada passada.

Possível Getafe: Yanez; Timor, Chakla, Etxeita; Suárez, Cucurella, Arambarri, Maksimovic; Kubo, Aleñà, Jaime Mata.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também traz outros jogos pela vigésima segunda rodada do Campeonato Espanhol. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Alavés 1 x 0 Real Valladolid

Levante x Granada – 10h

Huesca x Real Madrid – 12h15

Elche x Villarreal – 14h30

Real Sociedad x Cádiz – Domingo – 10h

Ath. Bilbao x Valencia – Domingo – 12h15

Osasuna x Eibar – Domingo – 14h30

Betis x Barcelona – Domingo – 17h

Atlético de Madrid x Celta de Vigo – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Sevilla aparece em 4ª posição com trinta e nove pontos. Se vencer, permanece em segundo lugar com quarenta e dois no total, ultrapassando o Real Madrid e Barcelona. Porém, precisa torcer também por um tropeço de ambos os times. Por fim, pelas oitavas da Champions, vai jogar contra o Borussia Dortmund.

Enquanto isso, o Getafe está em 12º lugar com vinte e quatro pontos. A equipe visitante entra em campo com o propósito de somar pontos e se afastar completamente da zona de rebaixamento, eliminando todos os perigos. Ademais, possui seis vitórias, seis empates e oito derrotas no Campeonato.