Sevilla x Valencia (27/01): onde assistir ao jogo da Copa do Rei

Pelas oitavas de final da Copa do Rei, Sevilla e Valencia se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 15h, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Em jogo único, quem vencer o confronto está classificado para as quartas da competição espanhola. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Sevilla x Valencia: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Sevilla x Valencia

Os jogadores Óscar Rodríguez e Diego Carlos seguem indisponíveis ao elenco do Sevilla. Ocampos, de volta na partida do fim de semana pelo Campeonato Espanhol, está em boa condição física e também deve estar presente no jogo de hoje.

Provável Sevilla: Bono; Navas, Kounde, Sergi Gómez, Acuna; Torres, Fernando, Rakitic; En-Nesyri, Suso, Ocampos.

O site oficial do Valencia informou que Piccini ainda não está em sua melhor forma física para entrar em campo. Ademais, nenhum outro jogador apresenta problemas ao técnico Javi Gracia.

Possível Valencia: Domenech; Paulista, Correia, Diakhaby, Gayá; Soler, Raci, Cheryshev, Musah; Vallejo, Gómez.

Confira os jogos das oitavas da Copa do Rei

Além disso, a semana também traz outros jogos pelas oitavas de final da Copa do Rei. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Real Valladolid 2 x 4 Levante

Girona 0 x 1 Villarreal

Betis 3 x 1 Real Sociedad

Almeria x Osasuna – 17h

Rayo Vallecano x Barcelona – 17h

Navalcarnero x Granada – Quinta-feira – 15h

Alcoyano x Ath. Bilbao – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Pelo Campeonato Espanhol, o Sevilla aparece em 4ª posição contabilizando trinta e seis pontos. Brigando pela liderança com Barcelona e Real Madrid, a equipe vem apresentando bom desempenho em campo nas últimas rodadas a fim de somar pontos e alcançar o topo da tabela. Por fim, pelas oitavas da Champions, vai jogar contra o Borussia Dortmund.

Enquanto isso, o Valencia está em 14º lugar com vinte pontos. Dessa maneira, venceu quatro jogos, empatou oito e também perdeu oito. Se quiser alcançar uma vaga para a próxima temporada em competições internacionais, precisa garantir os três pontos nas próximas rodadas.