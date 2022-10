Sorteio da Copa do Mundo Feminina 2023: onde assistir na madrugada (22)

Na madrugada de sexta para sábado, 22 de outubro, a FIFA realiza o sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2023 que define os grupos na primeira fase. O evento começa às três da manhã (Horário de Brasília), direto de Auckland, na Nova Zelândia, com a participação de jogadoras.

Confira onde assistir ao sorteio da Copa do Mundo Feminina e todos os potes com as equipes.

Vinte e nove seleções disputam o grande baile de futebol no ano que vem na Austrália e Nova Zelândia, disputada entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023.

Onde assistir o Sorteio da Copa do Mundo Feminina hoje

O sorteio da Copa do Mundo Feminina terá transmissão da Globo e SporTV, a partir das 03h (Horário de Brasília), na madrugada de SEXTA-FEIRA PARA SÁBADO, 22 de outubro.

Pela primeira vez na história, a Globo vai transmitir na TV aberta o sorteio dos grupos da Copa Feminina para todo o Brasil ao vivo e de graça. A transmissão contará com o narrador Everaldo Marques e Ana Thaís e Caio Ribeiro como comentaristas.

Também dá para assistir no Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo por valores diferentes todo os meses. Aqui, Natalia Lara estará ao lado de Renata Mendonça, Paulo César Vasconcellos e Ricardinho para o sorteio.

Também dá para assistir no GloboPlay, que retransmite as imagens da Globo de graça também para quem não é assinante. Sintonize o aplicativo ou www.globoplay.globo.com, se inscreva com e-mail e senha e pronto.

Horário: 03h, três da madrugada (Horário de Brasília)

Local: Auckland, na Nova Zelândia

TV: Globo e Sportv

Online: GloboPlay

Potes para o sorteio da Copa do Mundo Feminina

Para o sorteio da Copa do Mundo Feminina neste sábado, as vinte e nove seleções foram divididas em quatro potes de oito equipes cada, com base nas colocações do recente Ranking Mundial Feminino da FIFA.

Isso significa que os seis melhores classificados foram colocados no pote 1, junto com Austrália e Nova Zelândia, os países sede como determina a regra. O modo de sorteio é praticamente o mesmo do futebol masculino.

O sorteio começa com o time do pote 1 e terminará com o time do pote 4, onde cada pote será completamente esvaziado antes de passar para o próximo. Ou seja, no primeiro pote uma seleção é tirada por vez e enviada para os grupos em sequência da competição. Ao ficar vazio, passa-se para o pote seguinte.

A única regra da FIFA é que nenhum grupo tenha mais de uma equipe da mesma região, ou zona de confederação, menos a Europa que tem 11 seleções, que pode até mesmo aumentar para 12 de acordo com os resultados da repescagem.

O Brasil está no pote 2. Confira a seguir todos os potes divididos.

POTE 1

Nova Zelândia

Austrália

Estados Unidos

Suécia

Inglaterra

Alemanha

França

Espanha

POTE 2

Canadá

Holanda

Brasil

Japão

Noruega

Itália

China

Coréia do Sul

POTE 3

Dinamarca

Suíça

Irlanda

Colômbia

Argentina

Vietnã

Costa Rica

Jamaica

POTE 4

Nigéria

Filipinas

África do Sul

Marrocos

Zambia

Repescagem 1

Repescagem 2

Repescagem 3

Onde vai ser a Copa do Mundo Feminina em 2023?

A Copa do Mundo Feminina em julho e agosto de 2023 será realizada na Austrália e Nova Zelândia. Os dois países estão lado a lado e por isso a entidade promete não haver problemas na logística.

O processo para escolher a sede da competição feminina durou oito meses, mas finalmente a FIFA optou pelos dois locais para receber o torneio. São nove cidades-sedes e dez estádios para acolher os jogos.

A abertura do grande baile de futebol feminino será em Auckland, na Nova Zelândia, no Eden Park. Já a final será em Sydney, na Austrália, no Estádio Australia.

Veja a seguir todas as cidades que farão parte da Copa do Mundo da FIFA em 2023.

Austrália:

Adelaide – Hindmarsh Stadium

Brisbane – Brisbane Stadium

Melbourne – Melbourne Rectangular Stadium

Perth – Perth Rectangular Stadium

Sydney – Stadium Australia

Sydney – Sydney Football Stadium

Nova Zelândia:

Dunedin – Dunedin Stadium

Hamilton – Waikato Stadium

Wellington – Wellington Stadium

Auckland – Eden Park

