F1 horários: programação do GP dos Estados Unidos 2022

Seu guia completo para o Grande Prêmio dos Estados Unidos 2022, com a programação completa de TV para o fim de semana de corrida, incluindo treinos, qualificação e GP no domingo

Depois de uma etapa emocionante no Japão, que resultou no bicampeonato de Max Verstappen na Fórmula 1, os pilotos voltam a disputar a temporada neste fim de semana com o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Fique por dentro de tudo com o guia completo do DCI sobre a F1 horários a seguir.

O Grande Prêmio dos Estados Unidos apresenta três treinos livres, um classificatório e a corrida no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. Com abertura na sexta-feira, 21 de outubro com os dois treinos livres, todos os vinte pilotos vão participar das provas.

No domingo, 23 de outubro, serão 56 voltas do Circuito das Américas de 5,513 quilômetros, em Austin. O público norte-americano promete lotar as arquibancadas do espaço e receber de braços abertos os competidores.

No ano passado, Max Verstappen venceu a prova após cinquenta e seis voltas no circuito. Completaram o pódio Lewis Hamilton, da Mercedes, e Sergio Perez, também da Red Bull.

Programação do GP dos Estados Unidos com F1 horários

Para o fim de semana, os pilotos se preparam com chapéu de cowboy, botas e traje especial na etapa norte-americana em Austin, no Texas. É assim que o Grande Prêmio dos Estados Unidos acontece todos os anos.

Na temporada 2022, a décima nona etapa da Fórmula 1 apresenta três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo entre 21, 22 e 23 de outubro no Circuito das Américas.

Pela TV aberta, a BAND é a emissora oficial, transmitindo para todo o Brasil o treino classificatório no sábado e a corrida no domingo. Já o BandSports, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura é quem faz a cobertura completa dos treinos livres na sexta.

Quer ficar por dentro de todos os horários da etapa? Confira a programação.

Sexta-feira (21/10):

Treino livre 1 – 16h (BandSports)

Treino livre 2 – 19h (BandSports)

Sábado (22/10):

Treino livre 3 – 16h (BandSports)

Treino classificatório – 19h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (23/10):

GP dos Estados Unidos – 16h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Conheça o Circuito das Américas

Todos os olhares se voltam para Austin, no Texas, para a décima nona prova da temporada na Fórmula 1. O Circuito das Américas de 5,513 quilômetros contará com 56 voltas no próximo domingo para o GP dos Estados Unidos.

Projetado por Hermann Tilke em colaboração com o escritório HKS, o espaço norte-americano foi inaugurado em 2012 no país, com direito ao campeão de 1978, Mario Andretti, na pista para dar início as competições de maneira oficial pela Fórmula 1.

No mesmo ano, Austin entrou para o calendário da Fórmula 1 com o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Porém, anteriormente a disputa era realizada em Indianápolis. Lewis Hamilton, na McLaren, foi quem venceu a primeira prova no Texas.

São 20 curvas no total, o que pode promover grandes emoções na pista. A subida para a ampla curva 1 promete muita disputa e ultrapassagens acirradas na prova. Além disso, os desenhos fazem alusão à bandeira norte-americana, o que traz mais ainda o clima da cidade.

Com Verstappen campeão, o que acontece agora?

Com a vitória de Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio do Japão em 9 de outubro de 2022, em Suzuka, tornou-se bicampeão da Fórmula 1.

Líder da classificação geral dos pilotos com 366 pontos, ele marcou a diferença de 113 pontos para Sergio Perez, seu companheiro de equipe, e 114 com Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro lugar. Por isso, não pode mais ser alcançado já que restam apenas quatro provas para o fim da temporada, incluindo o GP dos EUA.

Com o título já definido entre os pilotos, resta saber quem será o vencedor no Campeonato de Construtores. Neste fim de semana, em Austin, a Red Bull pode vencer também na disputa entre as equipes.

Com apenas 191 pontos nas quatro semanas que vem aí, a Red Bull precisa fazer 147 pontos a mais que a Ferrari para vencer a temporada da Fórmula 1 neste fim de semana. Ou seja, os pilotos terão de fazer a parte da frente no grid

A RBR está na liderança com 619 pontos, enquanto a Ferrari vem na segunda posição com 454 pontos. Isso significa que o time italiano deve vencer com os dois pilotos para impedir a festa dos rivais.

