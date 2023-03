Sport x CRB: assistir jogo do Sport hoje ao vivo na Copa do Nordeste

A decisão das quartas de final da Copa do Nordeste coloca Sport e CRB em confronto neste domingo (26), no Estádio Ilha do Retiro, em Recife, às 18h. O jogo do Sport hoje vai ser transmitido na TV aberta, fechada e também no serviço de streaming para assinantes.

Que canal vai passar o jogo do Sport hoje

A partida entre Sport e CRB neste domingo, às 18h (Horário de Brasília), tem transmissão ao vivo pelo canal SBT, na TV aberta, no canal ESPN e o pay-per-view Nosso Futebol, na TV fechada.

Afiliada do SBT no estado de Pernambuco vai transmitir a partida para todo o estado, já o canal ESPN e o pay-per-view estão disponibilizados em todo o Brasil ao vivo com a decisão da Copa do Nordeste.

A partida entre Sport e CRB que acontece neste domingo (26) será transmitida ao vivo pelo Star Plus e OneFootball, plataformas de streaming, e o site do SBT, com transmissão gratuita.

Somente assinantes tem acesso ao catálogo do Star Plus pelo site ou aplicativo. No OneFootball os jogos estão à venda de maneira avulsa.

Critério de desempate nas quartas de final

Em caso de empate nas quartas de final da Copa do Nordeste, o regulamento da CBF prevê o início das disputas de pênaltis para definir quem segue vivo na competição. As disputas tem que começar em até 10 minutos após o fim do segundo tempo.

Não tem prorrogação na partida. O mesmo acontece na semifinal e na final. Além disso, a final não tem o critério de desempate do gol fora de casa.

Responsável por unir times da região Nordeste, a Copa do Nordeste vai pagar ao campeão deste ano o valor de R$ 2 milhões, enquanto o vice do regional recebe R$ 1 milhão, de acordo com informações do portal GE.

História da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste foi criada pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, com o intuito de dar maior reconhecimento e visibilidade para times de futebol da região Nordeste do país. A primeira edição aconteceu em 1994, com a vitória do Sport diante do CRB nos pênaltis.

Porém, a competição não foi para frente. Em 1995 e 1996 não foi disputada, mas em 1997 a CBF decidiu reativar novamente o torneio. Mais tarde, em 2003, outro hiato aconteceu na Copa do Nordeste.

Foram necessários sete anos para o retorno da competição nordestina no cenário brasileiro. Em 2010, ela voltou com novas regras, equipes e modelos de sistema, mas novamente não durou, sem edições em 2011 e 2012. No ano de 2013, a Copa do Nordeste voltou a ser jogada e, desta vez, para ficar.

