Sporting x Roma: onde assistir amistoso ao vivo e horário hoje (19/07)

Alerta de jogão na agenda esportiva! Em amistoso internacional, as equipes de Sporting x Roma disputam nesta terça-feira, 19 de julho, o confronto válido pela pré-temporada europeia, jogando no Estádio Algarve, em Almancil, a partir das 16h (Horário de Brasília). Com transmissão para todo o país, confira onde assistir o jogo de hoje.

+ Horário do sorteio da Copa do Brasil hoje e onde vai passar (19/07)

Onde assistir Sporting x Roma hoje?

O jogo do Sporting x Roma hoje vai passar ao vivo na ESPN e Star +, a partir das 16h (Horário de Brasília), nesta terça-feira, em amistoso internacional na pré-temporada.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN é o responsável por transmitir a disputa na pré-temporada, com o principal intuito de preparação para a nova etapa. Basta sintonizar e curtir ao vivo. através do televisor.

Para acompanhar online, o jogo entre Sporting x Roma está disponível também no Star +, plataforma de streaming encontrada para aplicativo de celular, tablet, computador e na smart TV.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir Sporting x Roma hoje: ESPN e Star +

Local: Estádio Algarve, em Almancil, Portugal

Como estão Sporting x Roma na pré-temporada?

Vice-campeão português, o Sporting bateu na trave quanto a conquistar o título na última temporada do futebol português. Por isso, a preparação para a nova etapa da competição está em todo o vapor, pronto para entrar em campo como o grande favorito e ocupar a parte de cima da tabela. Na pré-temporada, o elenco português já enfrentou o Union e o Villarreal, dois empates.

Do outro lado, a Roma vem de duas vitórias, a primeira contra o Sunderland e a segunda diante do Portimonense, já em terras portuguesas. Sob o comando de José Mourinho, técnico português, a equipe italiana quer repetir o sucesso da temporada passada ao terminar o Campeonato Italiano na parte de cima da tabela e campeão da Conference League, a primeira edição do novo torneio da UEFA.

Início da temporada de futebol na Europa

Enquanto a nova temporada do futebol europeu não começa, o torcedor pode se divertir com a programação de amistosos na pré-temporada, trazendo grandes duelos amigáveis e com bom futebol.

Cada campeonato tem a sua data de estreia, o Francês, Alemão, Inglês e o Holandês. Ele estão marcados para agosto, mas em datas diferentes.

O Campeonato Italiano, que a Roma disputa, vai começar em 14 de agosto, no sábado, com pretensão para terminar somente no ano que vem, 2023, em maio ou junho. Por isso, a organização italiana de futebol deve seguir a risca.

Já o Campeonato Português tem início em 7 de agosto, um pouco mais cedo, com o Sporting em campo.

É importante ressaltar que os calendários das principais competições no futebol sofreram alterações devido a Copa do Mundo da FIFA, no Catar. A competição será realizada em novembro e dezembro, e não no meio do ano como geralmente acontece.