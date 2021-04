Stuttgart x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações (10/04)

Stuttgart e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (10), a partir das 13h30 (horário de Brasília), na Mercedes-Benz Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor. Então, saiba a seguir onde assistir.

Stuttgart x Borussia Dortmund: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular de graça

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

Em 8º com trinta e nove pontos, o Stuttgart precisa da vitória neste sábado para continuar subindo na tabela de classificação. Assim, venceu dez jogos, empatou nove e perdeu oito. Para hoje, não pode contar com Al Ghaddioui, Egloff, Gonzalez, Mangala, Mola e Silas.

Enquanto isso, o Dortmund conseguiu melhorar o rendimento na temporada, estando em 5ª posição com quarenta e três pontos. Dessa maneira, depois de perder na Champions, vem com tudo no Alemão buscando a parte de cima da tabela. Por fim, Moukoko, Passlack, Sancho, Schmelzer, Tigges, Witsel e Zagadou são baixas.

Possíveis escalações de Stuttgart x Borussia Dortmund

Possível Stuttgart: Kobel; Mavropanos, Anton, Kempf; Coulibaly, Endo, Castro, Sosa; Förster, Klimowicz, Kalajdzic.

Possível Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro; Dahoud, Bellingham, Delaney; Reus, Haaland, Hazard.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Alemão

Pela 28ª rodada, outros oito jogos também acontecem neste fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Werder Bremen x RB Leipzig – 10h30

Hertha Berlin x Borussia Mönchengladbach – 10h30

Eintracht Frankfurt x Wolfsburg – 10h30

Bayern de Munique x Union Berlin – 10h30

Schalke 04 x Augsburg – Domingo (11/04) – 10h30

Colônia x Mainz – Domingo (11/04) – 13h

Hoffenheim x Bayer Leverkusen – Segunda (12/04) – 15h30

Últimos jogos

O Stuttgart entrou em campo pela última vez no domingo (04) contra o Werder Bremen na 27ª rodada do Campeonato Alemão, vencendo por 1 a 0.

Do outro lado, o Borussia jogou na última terça-feira (06) pelo jogo de ida nas quartas de final da Champions League e, por 2 a 1, foi derrotado pelo Manchester City.

Veja também:

Erling Haaland vai para qual time? Veja as principais negociações

Borré na Europa? Entenda a situação do jogador colombiano