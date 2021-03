Suécia x Geórgia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa – 25/03

Suécia e Geórgia se enfrentam nesta quinta-feira (25) a partir das 16h45 (horário de Brasília), na Friends Arena, em jogo da primeira rodada do grupo B nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Suécia x Geórgia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

Na Liga das Nações, a equipe da Suécia não conseguiu manter o bom desempenho e foi rebaixada para a liga inferior. Agora, a principal novidade é o retorno de Ibrahimovic para a Seleção, o que deve chamar a atenção de diferentes torcedores já que o craque possui uma legião de fãs.

Do outro lado, a Geórgia disputa a Liga C na mesma competição, mas não conseguiu o acesso e também não foi rebaixada. Agora, espera conquistar uma vaga no Mundial de 2022 para, dessa maneira, fazer história em seu país.

Possíveis escalações de Suécia x Geórgia

Possível Suécia: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Bengtsson; Kulusevski, Olsson, Svensson, Forsberg; Berg, Ibrahimovic.

Possível Geórgia: Loria; Kakabadze, Kashia, Khocholava, Tabidze; Kvekveskiri, Kankava; Davitashvili, Qazaishvili, Lobzhanidze; Kacharava.

Últimos jogos

A última vez que a equipe da Suécia entrou em campo aconteceu no dia 17 de novembro de 2020, pela sexta e última rodada da Liga das Nações. Contra a França, foi derrotada por 4 a 2.

Enquanto isso, a Geórgia jogou no dia 18 também pela Liga das Nações contra a Estônia, mas ficou no empate sem gols.

