Suécia x República Tcheca: onde assistir ao vivo e horário (24/03)

Suécia e República Tcheca se enfrentam nesta quinta, a partir das 16h45, na semifinal da Repescagem Europeia na Friends Arena, em Solna. Quem vencer, enfrenta a Polônia na final. Dessa maneira, saiba onde assistir Suécia x República Tcheca ao vivo.

O elenco sueco terminou em segundo lugar nas Eliminatórias, enquanto os visitantes garantiram-se através dos playoffs da Nations League no fim do ano passado.

Onde assistir Suécia x República Tcheca

O jogo da Suécia e República Tcheca hoje vai passar no Estádio TNT, a partir das 16h45, horário de Brasília, em todos os estados do país.

A plataforma da Turner é a responsável por transmitir os jogos das Eliminatórias da Europa, ou seja, apenas assinantes podem ter acesso ao confronto desta quinta.

O serviço de streaming está disponível no site (www.estadio.com) ou aplicativo por R$19,90 ao mês. Entretanto, a parceria do produto com operadoras de TV paga possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

+ Final da Copa do Mundo 2022: data da final no Catar

Escalações de Suécia e República Tcheca

Pela primeira fase das Eliminatórias, a Suécia bateu na trave e garantiu apenas a segunda posição no grupo B, com 15 pontos no total contabilizando cinco vitórias e três derrotas. O desempenho do elenco conta com jovens promessas e veteranos, sendo crucial na busca pelo resultado nesta quinta-feira.

Provável Suécia: Olsen, Helander, Augustinsson, Lindelof, Sundgren, Olsson, Forsberg, Ekdal, Kulusevski, Quaison e Isak

Do outro lado, a República Tcheca chega para disputar a semifinal da Repescagem depois de garantir-se através dos playoffs da Liga das Nações. O elenco terminou em terceiro lugar no grupo E das Eliminatórias da Copa com 14 pontos, ou seja, ficou fora da zona de classificação. O time marcou quatro vitórias, dois empates e outras duas derrotas.

Provável República Tcheca: Vaclik, Novak, Kalas, Zima, Mateju, Sadilek, Soucek, Barak, Masopust, Pesek e Krmencik

Jogos da semifinal na Repescagem da Europa hoje

Quatro jogos acontecem pela semifinal nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo nesta quinta. A Polônia, entretanto, já está classificada após a exclusão da Rússia no torneio enquanto o duelo entre Escócia e Ucrânia foi remarcado.

País de Gales x Áustria – 16h45

Suécia x República Tcheca – 16h45

Itália x Macedônia do Norte – 16h45

Portugal x Turquia – 16h45

