Suíça x Israel: onde assistir o jogo das Eliminatórias da Euro - 28/03

Duelo entre seleções será exibido na TV paga e no serviço de streaming ao vivo para todo o Brasil

Líder do grupo I nas Eliminatórias da Euro, a Suíça entra em campo nesta terça-feira (28) para enfrentar a Escócia na segunda rodada da competição. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília entre Suíça x Israel, no Estádio de Genebra. Os israelenses, por outro lado, buscam a primeira vitória.

Transmissão jogo da Suíça x Israel hoje ao vivo

O jogo da Suíça x Israel hoje às 15h45 vai passar na ESPN e Star Plus ao vivo. Só quem tem o canal na TV fechada e a assinatura do serviço de streaming pode acompanhar o duelo nesta terça-feira.

A partida será exibida ao vivo em todo o Brasil no canal ESPN, à disposição em operadoras como a Sky, DirecTV GO, Oi, Vivo e a Claro. É preciso obter a emissora esportiva na programação.

Quem não tem a TV paga em casa pode assistir no Star Plus, plataforma de streaming ao vivo. Dá para sintonizar pelo site (www.starplus.com) ou nos aplicativos entre dispositivos móveis.

Escalações de Suíça x Israel

Os técnicos da Suíça e Israel devem manter a mesma escalação da rodada passada.

Suíça: Sommer; Akanji, Widmer, Elvedi, Rodríguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Steffen, Vargas e Itten.

Israel: Glazer; Dasa, Miguel Vítor, Shlomo, Leidner; Peretz, Lavi, Gloch; Weissman, Haziza e Solomon.

Conheça o goleiro da Suíça e saiba se ele é bom

Grupo I nas Eliminatórias

Além da Suíça e Israel, também estão no grupo I as seleções de Romênia, Kosovo, Andorra e Bielorrússia. Os participantes do grupo se enfrentam por dez rodadas em pontos corridos, entre dois turnos.

Os dois primeiros na classificação final avançam para a próxima edição da Eurocopa, marcada para acontecer entre junho e julho de 2024 na Alemanha.

GRUPO I

1 Suíça - 3 pontos

2 Romênia - 3 pontos

3 Kosovo - 1 ponto

4 Israel - 1 ponto

5 Andorra - 0 pontos

6 Bielorrússia - 0 pontos

Quem é o principal jogador da Suíça?

A Suíça não é uma seleção de apenas um talento e sim da união de bons jogadores. Os destaques são o goleiro Sommer, os meias Xhaka e Freuler e o atacante Renato Steffen.

Grande parte dos suíços joga em clubes da Europa, o que identifica a qualidade dos profissionais. A Suíça é uma equipe que sabe trabalhar muito bem a bola, mas tem problemas em sua defesa.

Porém, a equipe suíça também tem outros talentos como Embolo, Sow e Rieder, que disputaram a Copa do Mundo do Catar. O time se garantiu nas oitavas de final, mas foi derrotado por Portugal de Cristiano Ronaldo.

