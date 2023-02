Supercopa Feminina do Brasil 2023 estreia neste sábado com terá transmissão online

Com três fases, a Supercopa Feminina do Brasil começa no sábado, 4 de fevereiro, com a presença de oito equipes na disputa pelo título. Saiba como assistir aos jogos da Supercopa e todos os detalhes da competição.

Esta é apenas a segunda edição da Supercopa Feminina do Brasil. Na temporada passada o Corinthians levantou a taça.

Valendo o primeiro título da temporada no futebol feminino, as equipes vão disputar a competição em três fases em duelos únicos: a primeira fase, semifinal e a final no dia 12 de fevereiro. Em caso de empate, as equipes definirão a classificação na disputa de pênaltis.

Quais equipes vão disputar a Supercopa Feminina do Brasil em 2023

Jogam a Supercopa Feminina do Brasil 2023 as equipes de Flamengo, Corinthians, Internacional, Athletico PR, Atlético Mineiro, Real Brasília, Avaí e Ceará.

PRIMEIRA FASE

Sábado (04/02):

18h45 - Internacional x Athletico-PR

Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS)

21h - Real Brasília x Avaí

Estádio Serejão, em Taguatinga (DF)

Domingo (05/02):

10h30 - Corinthians x Atlético-MG

Estádio José Batista Pereira Fernandes, em Diadema (SP)

10h30 - Flamengo x Ceará

Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

SEMIFINAL: Quarta-feira, 08/02

FINAL: Domingo, 12/02

Onde assistir a Supercopa Feminina 2023?

Os canais Globo e SporTV e a plataforma GloboPlay vão transmitir a Supercopa Feminina do Brasil ao vivo para todos os estados do Brasil.

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão do torneio feminino. Para dar mais visibilidade a categoria do futebol feminino, a emissora pretende passar os jogos dos grandes como Corinthians e Flamengo, além da grande final no domingo. A transmissão vai ser para todo o Brasil ao vivo e de graça.

Já o SporTV está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. O torcedor precisa ter o canal na programação para assistir.

A plataforma de streaming GloboPlay também é opção para assistir. Dá para ver a retransmissão do canal Globo no streaming de graça ou as imagens do SporTV, mas apenas quem é assinante.

Como funciona a Supercopa?

Oito equipes disputam a Supercopa Feminina do Brasil em 2023 em três fases: a primeira rodada, semifinal e a final em partidas únicas. Isso significa que quem vence segue na competição e quem perde está eliminado.

Na primeira fase, os confrontos são definidos por sorteio. Em jogo único, o vencedor avança para a semifinal e o perdedor está fora.

A semifinal tem o seguinte chaveamento: o vencedor entre Inter e Athletico vai jogar contra o ganhador de Corinthians e Atlético MG. Na chave ao lado, Real Brasília ou Avaí jogarão contra Flamengo ou Ceará.

A final também é disputada em partida única. Não tem disputa de terceiro lugar na Supercopa Feminina do Brasil, assim como no futebol masculino.

Tem premiação?

A CBF não divulgou valores de premiação para o vencedor e o vice na Supercopa Feminina do Brasil.

O regulamento específico divulgado pela entidade indica apenas que o vencedor fica com o troféu e as medalhas douradas, assim como o vice-campeão fica com as medalhas de prata.

No ano passado, com a vitória do Corinthians, o time também não ganhou premiação. A jogadora Gabi Zanotti, do Corinthians, chegou a falar sobre o assunto em entrevista após a conquista do título.

“Na Supercopa não teve premiação. A premiação foram 50 medalhas e um troféu. É preciso apoiar de uma maneira diferente, é preciso pensar em premiação. Não ter nenhuma premiação para o futebol feminino em 2022 é inadmissível“ 🎙Gabi Zanotti sobre a premiação da Supercopa. pic.twitter.com/XYjwCCCcY1 — Time do Povo (@povotime1910) February 15, 2022

