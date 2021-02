Swansea x Manchester City: onde assistir e possíveis escalações (10/02)

Pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, as equipes do Swansea e Manchester City entram em campo nesta quarta-feira (10), no Liberty Stadium, às 14h30. Em jogo único, quem vencer garante vaga para a próxima fase. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Swansea x Manchester City: onde assistir ao vivo?

Você pode assistir ao jogo através do serviço de streaming DAZN, a partir das 14h30 (Horário de Brasília).

+ Cristiano Ronaldo x Neymar: quem é o melhor? veja os números

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Swansea x Manchester City

Ao time da casa, o técnico Steve Cooper está em dúvida quanto Korey Smith, se recuperando de uma lesão. Já Paul Arriola, nova contratação, pode entrar em campo, enquanto Ben Hamer segue fora.

Possível Swansea: Woodman; Naughton, Bennett, Guehi; Roberts, Fulton, Grimes, Bidwell; Hourihane, Ayew, Lowe.

De Bruyne segue treinando separadamente após sofrer lesão muscular em janeiro. Aguero, isolado após testar positivo para covid-19, também está fora.

Possível City: Ederson; Zinchenko, Stones, Dias, Cancelo; Rodrigo, Gundogan, Silva; Sterling, Mahrez, Foden.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecem no meio da semana pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Ademais, veja quais são e os horários.

Burnley 0 x 2 Bournemouth

Manchester United 1 x 0 West Ham

Leicester x Brightonn- 16h30

Sheffield United x Bristol City – 16h30

Everton x Tottenham – 17h15

Wolves x Southampton – Quinta-feira – 14h30

Barnsley x Chelsea – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Swansea disputa a segunda divisão do futebol inglês, conhecida como EFL Championship. Atualmente, está em terceiro lugar com cinquenta e três pontos, ou seja, pode subir para a elite da competição. Além disso, o time possui apenas dois pontos a menos que o líder. Assim, venceu quinze jogos, empatou oito e perdeu quatro.

Enquanto isso, o City o líder do Campeonato Inglês com cinquenta pontos, com vantagem de cinco pontos com o vice-líder United. Favorito para ganhar o título da temporada, o time de Guardiola venceu quinze jogos, empatou cinco e perdeu dois. Ademais, enfrenta o Borussia Monchengladbach nas oitavas da Champions.