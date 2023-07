Todos as 32 seleções da Copa do Mundo de futebol feminino 2023

A lista completa de todas as 32 seleções que participam da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 está atualizada. A ocorre de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia, com o Brasil em busca da primeira medalha de ouro. Confira as adversárias da seleção brasileira.

Quais são as seleções da Copa do Mundo de futebol feminino 2023?

Além da Austrália e Nova Zelândia, anfitriãs do Mundial da FIFA, outras 30 seleções disputam a edição do torneio de futebol feminino. Confira a lista completa de seleções da Copa do Mundo de futebol feminino em 2023.

GRUPO A: Filipinas, Noruega, Nova Zelândia e Suíça

GRUPO B: Austrália, Canadá, Irlanda e Nigéria

GRUPO C: Costa Rica, Espanha, Japão e Zâmbia

GRUPO D: China, Dinamarca, Haiti e Inglaterra

GRUPO E: Estados Unidos, Holanda, Portugal e Vietnã

GRUPO F: Brasil, França, Jamaica e Panamá

GRUPO G: Argentina, Itália, Suécia e África do Sul

GRUPO H: Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos

Como funciona a Copa de futebol feminino?

Trinta e duas seleções jogam a Copa do Mundo da FIFA. O sorteio divide as equipes em oito grupos de quatro para a primeira etapa - ou fase de grupos - onde se enfrentam por três rodadas em pontos corridos. Cada vitória garante os três pontos e o empate um para ambos.

Os dois melhores de cada chave avançam para as oitavas de final. Com o chaveamento determinado pela FIFA, os confrontos se dão pela seguinte forma:

1º A x 2º C

1º E x 2º G

1º C x 2º A

1º G x 2º E

1º B x 2º D

1º F x 2 H

1º D x 2º B

1º H x 2º F

O vencedor vai para as quartas de final. Daí, disputam a semifinal e a final, além da briga pela medalha de bronze e o lugar mais baixo no pódio. Todas as partidas da etapa eliminatória acontecem em partida única.

A final está marcada para 20 de agosto de 2023, às 07h, no Accor Stadium, na Austrália.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina FIFA

A Seleção Brasileira entra em campo na Copa do Mundo de futebol feminino estreia na segunda-feira, 24 de julho, contra o Panamá pela primeira rodada do grupo F na primeira fase. Além do Panamá, a equipe de Pia Sundhage também vai jogar contra a França e Jamaica na fase de grupos. Tem que vencer pelo menos dois dos três confrontos para avançar até as oitavas de final do Mundial.

Brasil x Panamá | Copa do Mundo de futebol feminino 2023

Segunda-feira, 24/07 às 08h

Adelaide, na Austrália

França x Brasil | Copa do Mundo de futebol feminino 2023

Sábado, 29/07 às 07h

Brisbane, na Austrália

Brasil x Jamaica | Copa do Mundo de futebol feminino 2023

Quarta-feira, 02/08 às 07h

Melbourne, na Austrália

Seleção brasileira na Copa do Mundo

Confira as convocadas do Brasil para a disputa do futebol feminino.

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo), Camila (Santos).

Laterais: Antonia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Monica (Madrid CFF), Rafaelle (independente), Tamires (Corinthians).

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Ana Vitória (sem clube), Ary Borges (Louisville City).

Atacantes: Andressa Alves (sem clube), Geyse (Barcelona), Nycole (Benfica), Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Gabi Nunes (sem clube), Marta (Orlando Pride).

