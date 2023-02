Tabela de jogos do Mundial de Clubes 2023: chaveamento e onde assistir

O torcedor do Flamengo está ansioso para o início do Mundial de Clubes. O clube carioca é o representante da América do Sul no torneio da FIFA que reúne sete clubes, cada um representando um continente. A partir do dia 1º de fevereiro os jogos vão começar, seguindo até o dia 11 do mês. Confira a tabela com todos os confrontos e o chaveamento.

Tabela de jogos do Mundial de Clubes

O chaveamento e a tabela completa com todos os jogos no Mundial de Clubes foi definida por sorteio da FIFA em janeiro de 2023. A entidade determinou cada um dos confrontos e qual seria o caminho dos grandes como Flamengo e Real Madrid, que jogam a partir da semifinal.

Além disso, Flamengo e Real Madrid só poderão se enfrentar na grande final, no sábado em 11 de fevereiro.

Sete clubes disputam o Mundial. Cada um deles representa um continente, ou seja, América do Sul (Flamengo), Europa (Real Madrid), América do Norte, Central e Caribe (Seattle Sounders), África (Al Ahly), Ásia (Al Hilal) e Oceania (Auckland City), além do representante do país sede (Wydad Casablanca).

Confira todos os jogos e os detalhes de cada um.

Primeira fase (Quarta-feira, 01/02)

Al Ahly x Auckland City - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos

Quartas de final (Sábado, 04/02)

Seattle Sounders x Vencedor dos playoffs (Al Ahly/Auckland City) - 14h30 (Horário de Brasília)

Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos

Wydad Casablanca x Al Hilal - 11h30 (horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabito, no Marrocos

Semifinal (Terça-feira, 07/02)

Flamengo x Vencedor das quartas 2 (Al Hilal ou Wydad Casablanca) - 16h (horário de Brasília)

Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos

Semifinal (Quarta-feira, 08/02)

Real Madrid x Vencedor das quartas 1 (Seattle Sounders ou vencedor plaoyffs) - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabito, no Marrocos

Final (Sábado, 11/02)

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 - 16h

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabito, no Marrocos

Disputa 3º lugar (Sábado, 11/02)

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2 - 12h30 (meio dia e meio)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabito, no Marrocos

Que dia é o jogo do Flamengo?

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes na terça-feira, 7 de fevereiro, pela semifinal contra o vencedor de um dos duelos das quartas de final, podendo ser Al Hilal ou Wydad Casablanca.

Se vencer o jogo da semifinal, aí o Flamengo vai para a final onde disputará no sábado, 11 de fevereiro, contra o ganhador da outra chave às 16h (Horário de Brasília).

Mas se perder, aí vai enfrentar o terceiro lugar contra o perdedor da semifinal no mesmo dia, ao meio dia e meio, horário de Brasília.

O Real Madrid estreia no dia seguinte, 8 de fevereiro, contra o ganhador das outras quartas de final, sendo Seattle Sounders, Al Ahly ou Auckland City.

+ Quantos Mundiais o Flamengo tem?

Onde vai ser?

O Mundial de Clubes 2023 vai ser no Marrocos, país do Norte da África, entre os dias 1º e 11 de fevereiro.

Após o sucesso da seleção marroquina na Copa do Mundo do Catar no ano passado, a FIFA optou por tornar o país como sede da grande competição de clubes na temporada. Os estádios de Príncipe Moulay Abdellah e Tanger, na cidade de Rabat e Tanger, serão os palcos dos embates.

Cada um deles tem capacidade entre 52 e 62 mil torcedores. Parte da torcida do Flamengo deve estar presentes para acompanhar o caminho do Rubro-Negro na competição rumo ao segundo título do Mundial.

Mundial de Clubes chegando! 🏆

Conversamos com @DavidLuiz_4 sobre o torneio, Gabigol, Vini Jr. e a Nação Rubro-Negra 🔴⚫ Veja na entrevista exclusiva ao FIFA+@Flamengo | #ClubWC — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) January 27, 2023

Onde assistir os jogos do Mundial 2023?

Os jogos do Mundial de Clubes serão transmitidos na Globo, SporTV, GloboPlay, o CazéTV no Youtube e Twitch e o FIFA +.

A Rede Globo é a detentora dos direitos de transmissão do torneio da FIFA. Ela é a única emissora que pode transmitir os embates da competição internacional por todo o Brasil.

Na TV aberta, a Globo vai transmitir todos os jogos do Flamengo e a final. Se o Rubro-Negro perder a semifinal, a emissora vai exibir também a disputa do terceiro lugar. Mas caso o time siga para a final, serão apenas dois jogos exibidos ao vivo por todo o país de graça.

Já nos canais pagos, o SporTV é o responsável por transmitir as emoções do Mundial. O canal está disponível somente em operadoras de TV por assinatura e vai exibir todos os confrontos. O mesmo acontece com o GloboPlay, plataforma de streaming do grupo carioca.

Na internet, o CazéTV no Youtube e Twitch vai exibir todos os sete jogos de graça na internet. Basta sintonizar em qualquer uma das plataformas no computador ou aplicativo para dispositivos móveis e curtir. O FIFA+ funciona da mesma maneira, 100% gratuito.

