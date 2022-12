Quando começa a Taça Guanabara 2023? Data e regulamento do Campeonato Carioca

Confira as principais informações sobre a primeira fase do Campeonato Carioca na nova temporada de futebol estadual

A Taça Guanabara é a primeira fase do Campeonato Carioca. Doze equipes disputam em pontos corridos a classificação para a etapa final, onde os quatro melhores avançam para a semifinal. Saiba quando começa a Taça Guanabara 2023, as principais datas, quem são os participantes e como vai funcionar o regulamento.

Veja também quantos Mundiais o Flamengo tem?

Quando é que vai começar a Taça Guanabara 2023?

A Taça Guanabara de 2023 começa em 12 de janeiro, com o jogo entre Flamengo e Audax no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada da primeira fase.

Como o Flamengo vai disputar o Mundial de Clubes e a Supercopa do Brasil no início da temporada, a FERJ teve de adiantar a partida da quinta rodada para evitar complicações ao elenco rubro-negro.

A primeira rodada poderá acontecer entre 14 e 15 de janeiro. Na tabela disponível no site da FERJ, existe a dúvida entre quando será o início da Taça Guanabara. A grande final do Campeonato Carioca está agendada para 9 de abril de 2023 entre os finalistas.

Confira todos os jogos da primeira rodada na Taça Guanabara 2023. Os horários ainda não foram definidos pela entidade de futebol carioca.

Domingo, 14/01 ou 15/01:

Flamengo x Portuguesa RJ

Vasco x Madureira

Botafogo x Audax

Nova Iguaçu x Volta Redonda

Resende x Fluminense

Boa Vista x Bangu

Confira ainda qual vai ser o salário do Vitor Pereira no Flamengo em 2023

Quem vai jogar a Taça Guanabara 2023?

As equipes de Audax, Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Resende, Vasco e Volta Redonda vão jogar o Campeonato Carioca em 2023.

Na temporada passada (2022), o Volta Redonda foi rebaixado para a segunda divisão do futebol carioca mas como o torneio é disputado no mesmo ano, o Voltaço conseguiu o acesso de imediato ao ser campeão do Campeonato Carioca da Série A2.

No regulamento da segunda divisão carioca, só o campeão volta para a elite. Da mesma maneira que somente o último colocado da tabela na Série A1 é rebaixado.

Regulamento do Campeonato Carioca em 2023

O regulamento do Campeonato Carioca assusta pela quantidade de etapas, mas é mais simples do que o torcedor imagina. O modelo de disputa continua o mesmo do ano passado.

A primeira fase do Campeonato Carioca é a Taça Guanabara, disputada por 12 equipes entre onze rodadas em pontos corridos. Ao fim das rodadas, o primeiro colocado será declarado o campeão da Taça. Os quatro primeiros da classificação avançam para a semifinal do Campeonato Carioca.

Enquanto isso, os times que terminam a primeira fase do 5º colocado até o 8º colocado na tabela jogam a semifinal da Taça Rio em ida e volta, outra competição "secundária" do Campeonato Carioca. O vencedor também garante um troféu, mas não tão importante quanto a final do Cariocão.

A semifinal do Campeonato Carioca é jogado em ida e volta, assim como a final.

Na Taça Guanabara, os critérios de desempate são:

1º) Maior número de vitórias;

2º) Maior saldo de gols;

3º) Maior número de gols pró;

4º) Confronto direto, somente entre dois clubes;

5º) Menor número de cartões amarelos e vermelhos;

6º) Sorteio público na sede da Federação, em dia e horário a serem determinados.

Quem vai transmitir o Campeonato Carioca em 2023?

Em nota oficial publicada no site, a FERJ garantiu que ainda não existe uma posição sobre os direitos de transmissão do Campeonato Carioca.

Publicada em 4 de dezembro de 2022, a entidade garantiu que o acordo dos direitos de transmissão, capitaneado pela Brax Sports Assets, ainda está em negociação com os clubes e emissoras.

No ano passado, a Record foi a grande responsável por exibir o Carioca para todo o estado, além das plataformas do CazéTV no Youtube/Twitch, o canal Flow e os pay-per-views das equipes.

Confira a nota publicada no site da FERJ.

"A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, sempre aberta ao diálogo, afirma que o acordo dos direitos de transmissão para o Campeonato Carioca de 2023, capitaneado pela Brax Sports Assets, ainda está em negociação - tanto com os clubes quanto com as emissoras interessadas no produto. A FERJ tem por princípio a transparência e interesses comuns debatidos e decididos por seus órgãos colegiados.

Lamenta e repulsa a precipitada exposição e acusação de "obscuridade" nas tratativas dos direitos comerciais do Campeonato Carioca por se afastarem da verdade, assinadas por um filiado cuja presença tem sido assinalada nas respectivas reuniões e exercido seu direito a voz e voto".

LEIA TAMBÉM:

Quem fica com a taça da Copa do Mundo?

Mundial de Clubes no Marrocos 2023 FIFA: data e local do torneio com Flamengo

Por que a Copa de 2026 da FIFA vai ser em 3 países?