Tem jogos de futebol hoje? Programação da véspera de Natal

É véspera de Natal, mas a programação de esportes não para. No Brasil, a temporada acabou em dezembro após o título brasileiro do Palmeiras, mas em outros países os campeonatos seguem em todo o vapor com jogos até o fim do ano. Confira a programação no domingo, 24 de dezembro, e como assistir.

Programação de jogos no domingo

A programação no domingo, 24, tem oito jogos de futebol internacional para assistir. O Campeonato Inglês traz o duelo entre Chelsea, de Thiago Silva, contra o Wolves, de Matheus Cunha, pela 18ª rodada da temporada.

Outros campeonatos, como o Turco, Saudita, Escocês e Indiano também tem jogos na véspera de Natal, feriado comemorado ao redor do mundo.

Confira a programação de jogos neste domingo e como assistir.

Wolves x Chelsea - Campeonato Inglês (18ª rodada)

Data: domingo, 24/12 às 10h

Local: Molineux Stadium

Onde assistir: ESPN e Star +

Al Wehda x Al Riyadh - Campeonato Saudita (18ª rodada)

Data: domingo, 24/12 às 15h

Local: King Abdul Aziz Stadium

Onde assistir: Bandsports

Konyaspor ox Kayserispor - Campeonato Turco (18ª rodada)

Data: domingo, 24/12 às 07h30

Local: Konya Büyükşehir Arena

Onde assistir: Star +

Adana Demirspor x Antalyaspor - Campeonato Turco (18ª rodada)

Data: domingo, 24/12 às 10hh

Local: Novo Estádio de Adana

Onde assistir: Star +

Fenerbahce x Galatasaray - Campeonato Turco (18ª rodada)

Data: domingo, 24/12 às 13h

Local: Estádio Sukru Saraçoglu

Onde assistir: Star +

Motherwell x Rangers - Campeonato Escocês (19ª rodada)

Data: domingo, 24/12 às 09h

Local: Estádio Fir Park

Onde assistir: Star +

Bengaluru x NorthEast United - Campeonato Indiano (11ª rodada)

Data: domingo, 24/12 às 09h

Local: Estádio Sree Kanteerava

Onde assistir: OneFootball

Kerala Blasters x Mumbai City - Campeonato Indiano (11ª rodada)

Data: domingo, 24/12 às 11h30

Local: Jawaharlal Nehru Stadium

Onde assistir: OneFootball

Campeonato Inglês não para no fim do ano

A Premier League é a única liga de futebol na Europa a não paralisar as suas atividades durante o final de ano, entre as festas de Natal e Ano Novo. No domingo, véspera, a programação terá uma partida de futebol enquanto na segunda-feira, 25 de dezembro, a agenda tem um breve recesso.

No dia seguinte, a programação do Campeonato Inglês será retomada com jogos em diferentes rodadas, seguindo até a quinta-feira, 28 de dezembro. Nos dias 30 e 31 de dezembro, antes da virada do ano de 2023 para 2024, a liga também oferecerá muitos embates, seguindo até o dia 02.

O ato de jogar durante as festividades de fim de ano na Inglaterra é conhecido como "Boxing Day", feriado nacional no país desde 1871, de acordo com o site NBCSports, mas em 1958 o dia foi atribuído como a época em que o futebol inglês passou a ser disputado durante o fim de ano.

Qual é o primeiro campeonato no Brasil em 2024?

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, também conhecida como Copinha, é o primeiro grande campeonato no futebol brasileiro em 2024. O pontapé inicial está marcado para 02 de janeiro, com com seis partida na primeira rodada da fase de grupos.

Esta é a 54ª edição do mais tradicional torneio das categorias de base do Brasil, responsável por revelar grandes nomes do futebol como Neymar, Endrick, Gabriel Jesus, Raí, Cafu e Falcão. No total, 128 equipes são divididos em 32 grupos de quatro onde jogam entre si em turno único.

Após a fase de grupos, os dois melhores de cada chave avançam para a fase eliminatória: começando na segunda fase, depois a terceira, as oitavas de final, quartas, semifinal e a final.

A final está agendada para 25 de janeiro de 2024, aniversário da cidade de São Paulo. O local que vai receber a decisão ainda não foi escolhido pela FPF. Na temporada passada, o Palmeiras derrotou o América Mineiro por 2 a 1, com gols de Ruan Ribeiro e Patrick.

Quando começam os Campeonatos Estaduais?

Após a Copinha, os Estaduais ao redor do Brasil começam em 21 de janeiro de 2024, reunindo os clubes em busca do título de melhor elenco do estado, com destaques para o Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho.

O Paulistão, mais disputado estadual do país, terá início em 21 de janeiro, com a participação do Corinthians, Palmeiras, atual campeão, São Paulo e Santos. Já o Carioca tem o pontapé inicial antes, em 17 de janeiro, com a primeira rodada.

O Mineiro, com Atlético, América e Cruzeiro, vai começar em 24 de janeiro, enquanto o Gaúcho, com Internacional e Grêmio, está programado para dar início também no dia 21 do mesmo mês.

Acompanhe as datas de início dos principais Estaduais no Brasil.

Pernambucano - 10/01

Baiano - 14/01

Carioca - 17/01

Goiano - 17/01

Paranaense - 17/01

Catarinense - 20/01

Gaúcho - 21/01

Paulista - 21/01

Mineiro - 24/01

