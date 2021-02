Tigres x Ulsan Hyundai: onde assistir e escalações do Mundial de Clubes

Tigres e Ulsan Hyundai abrem as disputadas do Mundial de Clube da FIFA. Às 11h (horário de Brasília), a bola rola para o confronto, no Estádio Al Rayyan. Em jogo único, quem avançar encara o Palmeiras no domingo (7), pelas semifinais do torneio.

Onde assistir Tigres e Ulsan Hyundai?

O Mundial de Clubes terá transmissão da TV aberta, pela Rede Globo. No entanto, a emissora só transmitirá a competição a partir das semifinais. Por isso, para assistir Tigres e Ulsan Hyundai o torcedor terá que acessar o canal SporTV, que exibe ao vivo para todo o Brasil.

Prováveis escalações do jogo

Tigres: Guzman; Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas; Carioca, Pizarro; L.Quinones, Fernandez, Aquino; J.Quinones.

Ulsan Hyundai: Su-hak, Tae-hwan, Ki-hee, Bulthuis, Davidson; Dong-jun, Bit-garam, Du-jae, Hyung-min, In-sung; Ji-hyeon.

Quartas de final do Mundial de Clubes

Tigres x Ulsan Hyundai – 11h- Estádio Al Rayyan

Al Duhail x Al Ahly – 14h30 – Estádio Education City

Conheça a equipe do Tigres

Fundado em 7 de março de 1960, o Tigres é o atual campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, e por isso, garantiu o direito de disputar o Mundial de Clubes. Com o segundo maior valor de mercado entre clubes do México – atrás do Monterrey – o clube tem forças para manter seus jovens talentos, mas também fazer contratações de peso.

O atacante André-Pierre Gignac, ex-seleção francesa, é o principal nome da equipe. e na atual temporada soma 18 gols, mas em 24 jogos. O atleta inclusive é um dos responsáveis pelo título do clube na competição continental. Além de ser o artilheiro no campeonato, Gignac fez gols nas quartas, semi e final.

O Tigres ainda conta com nomes conhecidos no futebol brasileiro, como Nico López, ex-internacional. Além do argentino, o volante Rafael Carioca é outro conhecido no país, com passagens por Grêmio, Vasco e Atlético-MG.

Conheça o Ulsan Hyundai

O Ulsan Hyundai não está entre os maiores clubes da Coréia do Sul. No entanto, a equipe é a atual campeã da Liga dos Campeões da Ásia e vem de temporadas regulares nas última temporadas. Com a montadora Hyundai como dona da equipe, o Ulsan segue com salários em dias e consegue manter seus principais jogadores.

Os zagueiros Kim Tae-hwan, Jung Seung-hyun e Won Du-jae, os meias Yoon Bit-garam, Kim In-sung, Lee Dong-gyeong e Lee Chung-yong, e os atacantes Lee Dong-jun e Kim Ji-hyeon, todos têm passagens regulares na seleção sul-coreana e então são os principais atletas do clube.