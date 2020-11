Barcelona x Dínamo de Kiev: como assistir ao jogo da Champions hoje (4)

O Barcelona recebe nesta quarta-feira (4), às 17h, o Dínamo de Kiev, pela terceira rodada do grupo G da UEFA Champions League no Camp Nou, na Espanha.

Em primeiro no grupo com seis pontos, o time espanhol quer a vitória para assegurar a classificação. Por outro lado, a equipe ucraniana não vai bem. Assim, com apenas um ponto e na terceira posição, precisa correr contra o tempo.

A Juventus vem em segundo lugar, com três pontos, e o Ferencváros em último, com um.

Barcelona x Dínamo de Kiev: onde assistir?

O jogo tem transmissão do canal TNT Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Contudo, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

Situação das equipes na temporada

No grupo G, o Barcelona lidera com folga, tendo seis pontos, invicto ao golear o Ferencváros e superar a Juventus, que vem em segundo, com três pontos. Enquanto isso, o time de Kiev aparece com um ponto, empatado com o lanterna húngaro.

Pelo Campeonato Espanhol, o Barça não aparece tão bem assim. Ocupa a 12º posição, com oito pontos. Ao todo, são duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Entretanto, está jogar por duas rodadas.

Por outro lado, o Dínamo de Kiev aparece na liderança do Campeonato Ucraniano, com vinte pontos. Dessa maneira, contabiliza seis vitórias e dois empates.

Possíveis escalações de Barcelona x Dínamo de Kiev

Koeman tem uma série de desfalques para esta quarta. O brasileiro Coutinho, Umtiti e Ronald Araújo seguem lesionados e em processo de recuperação.

Provável Barcelona: Stegen; Alba, Lenglet, Piqué, Dest; Pjanic, De Jong; Pedri, Messi e Dembelé; Griezmann

Na equipe ucraniana, a situação é ainda mais séria. Um surto de covid-19 atingiu grande parte do elenco principal. Buschan, Mykolenko e Boyko já estavam cumprindo quarentena, mas Tsitaishvili, Garmash, Duelund, Karavaev, Belutse e Shaparenko testaram positivo recentemente. A informação foi dada pelo site oficial do Barcelona.

Provável Dínamo: Neshcheret; Kedziora, Popov, Tymchyk, Zabarnyi; Shepelev, Andriyevskyi; Tsygankov, Pena, Verbic; Supryaha.

Outros jogos da Champions League nesta quarta-feira

Confira também todas as sete partidas que acontecem hoje.

Ademais, todos os jogos estão disponíveis no aplicativo EI Plus.

Zenit x Lazio – 14h55 – Space

Istanbul Basaksehir x Manchester United – 14h55 -TNT e Facebook Esporte Interativo

Chelsea x Rennes – 17h -Space

Sevilla x Krasnodar – 17h – EI Plus

Club Brugge x Borussia Dortmund – 17h – EI Plus

RB Leipzig x PSG – 17H – Facebook Esporte Interativo

Ferencváros x Juventus – 17h – Facebook Esporte Interativo