Com gol de Messi e homenaem à Maradona, Barcelona vence Osasuna

O Barcelona venceu o Osasuna por 4 a 0 neste domingo (29), pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol, no Camp Nou. Com gols de Braithwaite, Griezmann, Coutinho e Messi, a equipe catalã pula para a sétima posição, com quatorze pontos. Ademais, veja como foi a partida.

Além disso, o clube também prestou homenagens para Maradona, que morreu na última quarta-feira aos 60 anos. Na comemoração do gol, Messi mostrou a camisa de número 10 do Newell’s Old Boys, o time do craque no qual Maradona também jogou.

Como foi Barcelona e Osasuna no Campeonato Espanhol?

Depois de um minuto de silêncio para Diego Maradona, o árbitro iniciou o jogo. Ademais, o time da casa foi superior durante toda a partida.

Braithwaite foi o primeiro a ter oportunidade de abrir o placar, mas não obteve sucesso. Em seguida, em lance entre Messi e Griezmann deixou Coutinho livre para fazer, mas acabou parando apenas defesa dos visitantes.

O Barcelona continuou pressionando, até que, aos 29, conseguiu fazer o primeiro gol do jogo com Braithwaite, assim, aproveitando rebote após outra jogada de Messi, Griezmann e Coutinho.

Todavia, para o Osasuna, nas poucas chances que obteve, o goleiro Ter Stegen defendeu. Mas Griezmann, aos 42, ampliou o resultado para o time catalão.

Na segunda etapa, o Barcelona seguiu pressionando, ditando o ritmo de jogo e apresentando boas oportunidades de deixar o placar elástico. E funcionou. O brasileiro Coutinho, aos 11 minutos, recebeu a bola do francês, que inegavelmente brilhou no jogo, para estufar as redes do rival.

Para fechar o jogo, Lionel Messi marcou em linda jogada individual, dando a vitória por 4 a 0 ao Barcelona.

Ao comemorar, Messi mostrou a camisa do Newell’s Old Boys de número 10 que usava por baixo do uniforme, usada por Diego Maradona em sua breve passagem ao time argentino. Este foi o primeiro clube de Messi, antes do Barça.

Escalações:

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Pedri , De Jong, Coutinho; Griezmann, Messi, Braithwaite.

Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, Unai García, Navas, Roncaglia; Oier, Perez, Jony e Moncayola; García, Budimir.

Barcelona presta homenagem para Maradona

No dia em que completa 121 anos, o Barcelona também prestou homenagens para Diego Maradona. Por todo o estádio, em arquibancadas e em campo, o clube mostrou a camisa de número 10 com o autografo do argentino. Além disso, os letreiros digitais também mostravam Maradona.

Ademais, é válido lembrar que Diego teve uma breve passagem pelo time da Catalunha.

A partida começou com um minuto de silêncio realizado por todos em campo. Ao final, ao marcar, Messi encerrou o domingo com mais uma homenagem ao ídolo.

Próximo jogos de Barcelona e Osasuna

Ademais, mesmo classificado, o Barcelona ainda tem pela frente confrontos pela Champions League. Na quarta-feira (02), visita o Ferencváros às 17h, pela quinta rodada do grupo G.

Por outro lado, o Osasuna recebe pelo Campeonato Espanhol o Betis, no domingo (06), às 12h15, pela 12ª rodada.