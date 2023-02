Gabigol entra para o top 10 de maiores artilheiros do Flamengo

Jogador entrou para a história do clube depois de marcar contra o Volta Redonda na rodada do Campeonato Carioca em 2023

Pela temporada 2023, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3 a 1 na quarta-feira, 15 de fevereiro, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Mas não foi o resultado que ganhou os holofotes e sim Gabigol. Ao marcar dois gols contra o Volta, o atacante escreveu o seu nome na história do clube ao entrar para a lista de maiores artilheiros do Flamengo.

Com os dois gols marcados, Gabriel Barbosa se tornou o décimo maior artilheiro, empatando com Índio.

Quantos gols Gabigol tem pelo Flamengo?

No duelo contra o Volta Redonda, Gabigol anotou dois gols no Campeonato Carioca e se igualou com Índio no top 10 de maiores artilheiros do Flamengo, com 142 gols cada.

O atacante teve sete finalizações, dois gols, acertou uma assistência para finalizações e teve 36 passes certos. Mas não foi o desempenho perfeito do atacante que o fez entrar para a história do Rubro-Negro, e sim o fato de se tornar ao lado de Índio o décimo maior goleador do clube.

Zico ainda é o maior artilheiro da história do Flamengo com 509 gols, seguido por Dida, com 264, e Henrique, com 216 gols.

Confira a atual lista dos dez maiores artilheiros do Flamengo

1 - Zico (509)

2 - Dida (264)

3 - Henrique (216)

4 - Pirillo (204)

5 - Romário (204)

6 - Jarbas (154)

7 - Leônidas da Silva (153)

8 - Bebeto (151)

9 - Zizinho (146)

10 - Índio e Gabigol (142)

142 vezes em que levantamos a plaquinha! Mais uma vez, Gabi entra pra história do Flamengo: hoje, contra o Volta Redonda, empatou com Índio como 10º maior artilheiro da nossa história. Que venham mais! ❤️🖤#CRF pic.twitter.com/rEQTyIEUAN — Flamengo (@Flamengo) February 16, 2023

Quantos gols Gabigol fez em 2022?

No ano de 2022, o atacante Gabriel Barbosa fez 31 gols em 65 partidas disputadas. Os dados são do portal de estatísticas O Gol.

Os números contabilizam as participações no Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes e a Supercopa do Brasil. No total, ele jogou 5126 minutos.

Foram 39 vitórias, 13 empates e também 13 derrotas, segundo o portal O Gol. Todas as partidas foram vestindo a camisa do Flamengo.

Na temporada passada, ele anotou o gol da vitória na final da Libertadores contra o Athletico, por 1 a 0, conquistando assim o terceiro troféu da história do clube.

Carreira do atacante

Gabriel Barbosa veste e representa muito bem a camisa do Flamengo, mas se engana quem pensa que o jogador não tem uma longa carreira antes de integrar o elenco do Rubro-Negro.

Gabigol, apelido dado pelo certeiro faro de gol, começou nas categorias de base do Santos. Ele ganhou a oportunidade no time profissional em 2013, onde permaneceu até 2016, quando ganhou a chance de ir para a Inter de Milão, na Itália.

Na Europa, entretanto, Gabigol não fez boa campanha. Foram 10 partidas, com apenas um gol no Campeonato Italiano. Depois, transferiu-se para o Benfica onde contabiliza cinco jogos e apenas um gol.

Ele retornou ao Peixe em 2018 por empréstimo da Inter. Naquele mesmo ano foi emprestado pelo time italiano ao Flamengo, até ser contratado em definitivo em 2020. A parceria deu tão certo que o atacante ganhou duas vezes a Copa Libertadores, dois títulos do Brasileirão, duas Supercopa do Brasil e uma Copa do Brasil.

Gabigol também venceu uma vez a Copa, três vezes o Carioca, duas a Taça Guanabara e uma a Taça Rio.

