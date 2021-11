Torino x Udinese: onde assistir, horário e escalações – 22/11

Em confronto direto, Torino x Udinese se enfrentam nesta segunda-feira, 22/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília) na décima terceira rodada do Campeonato Italiano no Estádio Olímpico de Turim. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao jogo.

Onde assistir Torino x Udinese: O confronto entre Torino e Udinese terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, responsável por passar o jogo de hoje já que não possui transmissão pela televisão.

Data: 22 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Turim, cidade de Turim, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de tropeçar diante do Spezia na rodada passada, o Torino volta aos gramados do Campeonato Italiano nesta segunda-feira buscando os três pontos. Em décima quarta posição, contabiliza 14 pontos com quatro vitórias, dois empates e seis derrotas, ou seja, pode terminar a rodada próximo das nove primeiras posições se contar com o triunfo hoje.

Enquanto isso, a Udinese vem logo atrás em décima quinta posição também com 14 pontos, mas tem três triunfos em seu favor, cinco empates e quatro derrotas ao longo da temporada italiana. O time visitante busca uma vaga em competições internacionais e, para isso acontecer, tem que se impor em campo e levar para a casa os três pontos.

Escalações de Torino x Udinese:

Praet, Verdi, Ansaldi e Mandragora continuam em trabalho de recuperação no departamento médico do Torino. Do outro lado, a Udinese não contará com Makengo, expulso na última rodada.

TORINO: Savic; Rodríguez, Bremer, Djidji; Rincón, Lukic, Singo, Aina; Linetty, Belotti, Praet

UDINESE: Silvestri; Perez, Rodrigo, Nuytinck, Samir; Molina, Walace, Arslan, Deulofeu; Beto, Pereyra

Leia também:

Quando é o sorteio da repescagem europeia, datas e como funciona?