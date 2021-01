Tottenham x Brentford: onde assistir e possíveis escalações (05/01)

Tottenham e Brentford se enfrentam nesta terça-feira (05), às 16h45, no New Tottenham Hotspur Stadium, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. Quem vencer a partida de hoje, garante a chance de disputar o primeiro troféu da temporada. Ademais, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Tottenham x Brentford: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Tottenham aparece na lista dos favoritos ao título do Campeonato Inglês. O time comandado por José Mourinho chegou a liderar o torneio por algumas rodadas, mas não conseguiu manter o bom desempenho em campo, aparecendo em 4º, com vinte e nove pontos. Por fim, enfrenta o Wolfsberg na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o Brentford disputa a segunda divisão do futebol inglês, a Championship. Atualmente também ocupa o 4º da tabela, com quarenta e um pontos. Para chegar até a semifinal precisou superar Wycombe Wanderers, Southampton, West Bromwich, Fulham e Newcastle. Dessa maneira, se alcançar a final da Copa da Liga Inglesa, pode realizar um feito inédito para a história do clube.

Possíveis escalações de Tottenham x Brentford

José Mourinho entra em campo nesta terça sem peças fundamentais de seu elenco. Matt Doherty, Bale, Lamela, Lo Celso e Joe Rodon estão indisponíveis. Assim, o treinador precisará encontrar soluções para preencher a lacuna de cada um no sistema tático.

Possível Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Bergwijn (Lucas), Ndombele, Son; Kane.

Para a equipe visitante, apenas Christian Norgaard e Shandon Baptiste estão fora. Ademais, a escalação titular deve ser a mesma do último confronto.

Possível Brentford: Raya; Dalsgaard, Jansson, Pinnock, Henry; Dasilva, Janelt, Jensen; Mbeumo, Toney, Canos.

Confira os jogos da Copa da Liga Inglesa

Além da partida entre Tottenham e Brentford, a segunda semifinal da competição será realizada amanhã (06) entre Manchester United e Manchester City, o clássico de Manchester, às 16h45.