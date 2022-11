Tranmissão do jogo do Uruguai x Coreia do Sul na Copa do Mundo 2022 hoje, dia 24

Pela primeira rodada do grupo H, as seleções de Uruguai e Coréia do Sul se enfrentam nesta quinta-feira, 24 de novembro, com transmissão ao vivo na Globo e online

Pelo grupo H da Copa do Mundo do Catar, a seleção do Uruguai estreia nesta quinta-feira, 24 de novembro, diante da Coreia do Sul, a partir das 10h (Horário de Brasília). O jogo do Uruguai hoje vai ser no Estádio da Cidade da Educação, na primeira rodada. Onde assistir e todos os detalhes do jogo de Copa você confere no texto a seguir.

Estão no grupo H as seleções de Uruguai, Coreia do Sul, Paraguai e Gana.

Onde vai passar o jogo do Uruguai hoje na Copa?

Data : Quinta-feira, 24/11

: Quinta-feira, 24/11 Horário : 10h (Horário de Brasília)

: 10h (Horário de Brasília) Local : Estádio Cidade da Educação, no Catar

: Estádio Cidade da Educação, no Catar TV : Globo e SporTV

: Globo e SporTV Online: GloboPlay, portal GE e FIFA+

Como assistir na TV?

São várias as opções do torcedor que quer assistir ao jogo do Uruguai hoje na Copa do Mundo. Pela televisão o canal da Globo é responsável por transmitir as emoções da partida em todo o Brasil, com narração de Cléber Machado e os comentários de Ricardinho e Zé Roberto.

No SporTV, dá para sintonizar entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Oi, Claro e a Vivo. Aqui, quem vai contar a história é Rogério Correa ao lado de Renata Mendonça e Kléberson em todo o território brasileiro.

Como assistir no celular?

O torcedor também tem a opção de assistir o jogo do Uruguai hoje pelo celular, disponível no GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo aberta também para quem não é assinante. Tudo o que você precisa fazer é acessar o aplicativo, se cadastrar e encontrar a transmissão da TV Globo.

Se preferir, pode acessar o portal GE (www.ge.globo.com) e acompanhar ao vivo com imagens a partida.

Por fim, existe também a opção de curtir o embate do Uruguai no FIFA+, plataforma de streaming com sinal aberto aos brasileiros. Acesse o site oficial (www.fifa.com), se cadastre na aba do FIFA Plus e pronto!

Qual é o grupo do Uruguai na Copa?

O Uruguai está no grupo H na Copa do Mundo do Catar ao lado de Coreia do Sul, Portugal e Gana. O sorteio da FIFA, realizado em abril, definiu cada um dos oito grupos do torneio.

Serão três rodadas na fase de grupos, onde os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final da competição. No chaveamento já definido, Uruguai ou Gana pode enfrentar nas oitavas as seleções de Brasil, Sérvia, Suíça ou Camarões.

GRUPO H

1 Gana

2 Coreia do Sul

3 Portugal

4 Uruguai

Coreia do Sul eliminou a Alemanha em 2018 na fase de grupos

Em 2018, a Coreia do Sul fez história ao eliminar a Alemanha, atual campeã à época ainda na fase de grupos. O torcedor brasileiro com certeza se lembra deste momento histórico do futebol.

Suécia, México, Alemanha e Coreia do Sul disputaram a fase de grupos pelo grupo F por três rodadas. Na primeira rodada, os alemães perderam para o México, enquanto na segunda venceram a Suécia.

A última rodada definiria tudo. Favoritas no embate, a Alemanha não esperava a reviravolta dentro de campo diante dos sul-coreanos.

Pelo placar de 2 a 0, a equipe venceu o confronto e de quebra deixou a Alemanha em último lugar no grupo, com apenas 3 pontos na conta. Tanto Coreia como a Alemanha foram eliminadas, mas o país sul-coreano fez história no futebol.

