Copa do Mundo 2022: qual será a escalação do Brasil contra a Sérvia?

A escalação do Brasil contra a Sérvia não foi divulgada oficialmente, já que o técnico Tite pretende manter o sigilo até momentos antes do jogo. O comandante do time alega que não quer dar munição para o adversário ao revelar a formação. No entanto, algumas especulações a respeito de como a equipe entrará em campo na quinta-feira (24) foram feitas. Veja quem são os possíveis escalados da seleção para a estreia na Copa do Mundo.

Qual a escalação do Brasil contra a Sérvia na estreia?

A escalação do Brasil contra a Sérvia ainda é um mistério e Tite pretende deixar a informação em sigilo até momentos antes do jogo desta quinta, 24, diante da Sérvia, às 16h (horário de Brasília).

Em entrevista na manhã de quarta-feira (23) no Catar, o técnico preferiu não dar detalhes da escalação da Seleção para a estreia como estratégia. Para o técnico, o mistério sobre o que o Brasil levará a campo é uma forma de deixar dificultar a estratégia do adversário.

Tite não permitiu a presença da imprensa no treino de segunda-feira (21) quando colocou o time escalado em campo. Já o ensaio de terça (22) foi feito com os portões fechados. O auxiliar técnico, Cléber Xavier, afirmou que a escalação já está definida e a comissão está tranquila. “Sabemos o time que vai jogar e sabemos as mudanças que possivelmente vamos fazer. Nos sentimos seguros. Agora é levar para o campo”, afirmou na entrevista.

Embora Tite tenha mantido as informações oficiais em sigilo, apuração do GE na terça-feira (22) apontou quem deve estar em campo no primeiro jogo. Segundo o portal, Vini Jr, que era dúvida, vai entrar como titular e o meia Fred ficará no banco. Veja a possível escalação do Brasil contra a Sérvia.

Goleiro: Alisson

Zagueiros: Marquinhos e Thiago Silva

Lateral direito: Danilo

Lateral esquerdo: Alex Sandro

Meias: Casemiro e Paquetá

Atacantes: Richarlison, Neymar, Raphinha e Vini Jr.

Convocação da seleção para a Copa do Mundo

Além dos 11 jogadores que entrarão em campo na quinta-feira (24), Tite ainda tem outros 15 nomes convocados disponíveis para jogar. Veja a convocação da seleção brasileira.

Goleiros

Alisson - 30 anos (Liverpool)

Ederson - 29 anos (Manchester City)

Weverton - 34 anos (Palmeiras)

Zagueiros

Bremer - 25 anos (Juventus)

Éder Militão - 24 anos (Real Madrid)

Marquinhos - 28 anos (PSG)

Thiago Silva - 38 anos (Chelsea)

Laterais

Lateral direito - Daniel Alves - 39 anos (Pumas)

Lateral direito - Danilo - 31 anos (Juventus)

Lateral esquerdo - Alex Sandro - 31 anos (Juventus)

Lateral esquerdo - Alex Telles - 29 anos (Sevilla)

Meias

Bruno Guimarães - 24 anos (Newcastle)

Casemiro - 30 anos (Manchester United)

Everton Ribeiro - 33 anos (Flamengo)

Fabinho - 29 anos (Liverpool)

Fred - 29 anos (Manchester United)

Lucas Paquetá - 25 anos (West Ham)

Atacantes

Antony - 22 anos (Manchester United)

Gabriel Jesus - 25 anos (Arsenal)

Gabriel Martinelli - 21 anos (Arsenal)

Neymar - 30 anos (PSG)

Pedro - 25 anos (Flamengo)

Raphinha - 25 anos (Barcelona)

Richarlison - 25 anos (Tottenham)

Rodrygo - 21 anos (Real Madrid)

Vinicius Junior - 22 anos (Real Madrid)

Que horas é o jogo?

O Brasil vai enfrentar a Sérvia na quinta-feira (24) às 16h (horário de Brasília), no estádio Lusail, em Doha.

Data: 24 de novembro (quinta-feira)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Será possível acompanhar a transmissão da partida ao vivo pelo canal da TV Globo. Para assistir online, os usuários podem acessar as plataformas Globoplay e Fifa+, além do canal do Youtube, CazeTV. Todas as opções são gratuitas e podem ser acessadas pelo computador, notebook, tablet ou celular.

