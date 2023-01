Equipes disputam as oitavas de final da Copa da Itália nesta terça-feira, com transmissão ao vivo

Transmissão do jogo da Inter de Milão hoje x Parma na Copa da Itália, dia 10/01/23

Quem vencer se classifica para a próxima fase da Copa da Itália. Nesta terça-feira, a Inter de Milão vai enfrentar o Parma nas oitavas de final da competição a partir das 17h (Horário de Brasília). O Estádio Giuseppe Meazza recebe o jogo da Inter de Milão hoje em decisão importante. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir.

Onde vai passar jogo da Inter de Milão hoje na TV

O jogo da Inter de Milão hoje na Copa da Itália vai passar na ESPN 2 às 17h (Horário de Brasília). O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura em qualquer lugar do Brasil. Nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a transmissão vai começar a partir das 16h.

Como assistir jogo da Inter de Milão hoje no celular?

O torcedor que gosta de curtir tudo pelo celular pode assistir ao jogo da Inter de Milão hoje no Star+, plataforma de streaming.

Entretanto, somente quem é assinante terá acesso ao conteúdo do streaming. Quem já é usuário pode entrar na plataforma, procurar o jogo de hoje e assistir. Quem não é basta acessar o site www.star.plus e encontrar o melhor plano ao seu bolso.

Data: Terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão

TV: ESPN 2

Online: Star +

Como vem Inter de Milão x Parma na Copa da Itália

A Inter vem de empate contra o Monza no último domingo pela rodada do Campeonato Italiano. Campeã em 2020, o elenco de Milão ocupa a quarta posição da tabela com 34 pontos, conquistados em onze vitórias, um empate e cinco derrotas.

O elenco estreia nesta terça-feira na Copa da Itália.

Do outro lado, o Parma deixou para trás o Salernitana na primeira rodada e o Bari na segunda para chegar até aqui na competição italiana. Se vencer o jogo desta terça-feira será considerado um forte oponente. Disputando a segunda divisão do futebol italiano, o Parma ocupa a sexta posição com 27 pontos.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Di Marco; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Correa e Lukaku.

Provável escalação do Parma: Chichizola; Del Prato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Man, Sohm, Bernabe, Juric, Tutino; Vazquez.

Quem a Inter ou Parma vai pegar nas quartas de final?

O vencedor de Inter de Milão ou Parma vai jogar contra a Atalanta ou Spezia nas quartas de final da Copa da Itália na temporada.

O chaveamento determinou o caminho de cada elenco até a semifinal do torneio. Não dá para negar que a Inter é a grande favorita, mas deverá encontrar um forte oponente em sua frente dentro de campo.

As quartas de final ainda não tem data para acontecer.

