Transmissão do jogo do Vitória x Jacuipense: últimas notícias do Campeonato Baiano 2023

Neste domingo, 12 de fevereiro, Vitória e Jacuipense se encontram para disputar a oitava rodada do Campeonato Baiano na primeira fase. Valendo os três pontos, o jogo do Vitória hoje vai ser no Estádio Barradão, em Salvador, com início às 16h (Horário de Brasília).

O time do Vitória venceu o Atlético de Alagoinhas no meio da semana, enquanto o Jacuipense derrotou o Barcelona de Ilhéus.

Onde assistir o jogo do Vitória x Jacuipense hoje

O jogo do Vitória e Jacuipense hoje vai passar na TV Educativa (BA) e Youtube, às 16h, horário de Brasília.

A emissora está disponível na TV aberta em todo o estado da Bahia. A TVE está disponível no canal 10, afilada a TV Brasil e o Canal Futura. Basta sintonizar para assistir.

Para quem está fora do estado baiano, a opção é curtir através do Youtube, no canal da emissora, de graça para qualquer usuário do Brasil. Dá para assistir tanto no computador como no aplicativo para celular, tablet, videogames ou smartv.

A emissora não divulgou a equipe de transmissão.

Classificação do Campeonato Baiano

O Bahia se mantém com folga na liderança do Baianão 2023. As equipes disputam por nove rodadas, onde os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

1 Bahia - 21 pontos

2 Juazeirense - 16 pontos

3 Jacuipense - 13 pontos

4 Itabuna - 12 pontos

5 Vitória - 10 pontos

6 Atlético-BA - 8 pontos

7 Barcelona de Ilhéus - 8 pontos

8 Bahia de Feira - 7 pontos

9 Jacobinense - 6 pontos

10 Doce Mel - 2 pontos

Como funciona o Campeonato Baiano?

O Campeonato Baiano é disputado por dez equipes em três fases: a primeira etapa, a semifinal e a final.

A primeira fase traz os participantes das mais diferentes regiões disputando em turno único nove rodadas. Cada vitória garante 3 pontos, enquanto o empate somente um para os dois times.

Ao fim das rodadas, os quatro melhores avançam para a semifinal enquanto os dois últimos são rebaixados para a divisão inferior. Acontecem a semifinal e a final, que vai definir quem será o campeão baiano da temporada.

