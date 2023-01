Transmissão do jogo do Athletico PR hoje x Picos na Copinha - 03/01/2023

Transmissão do jogo do Athletico PR hoje x Picos na Copinha – 03/01/2023

Com transmissão na TV e também online, o jogo do Athletico PR hoje vai ser contra o Picos às 15h (Horário de Brasília), pela primeira rodada da competição no grupo 7. A partida vai ser no Estádio Antônio Gomes Martins, em Barretos. Saiba como assistir ao vivo a Copinha hoje.

O portal DCI preparou um guia completo para você assistir.

Como assistir jogo do Athletico PR hoje na Copinha

Com transmissão para todo o Brasil, o jogo do Athletico PR hoje na Copinha vai passar no SporTV, a partir das três da tarde (horário de Brasília).

Outra opção é o GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes que retransmite as imagens do canal.

Responsável pelos direitos de transmissão da Copa São Paulo, o canal vai exibir a partida em todos os estados ao vivo entre as operadoras de TV por assinatura. É preciso ser assinante para assistir ao vivo.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão começa a partir das 14h, horário local.

Grupo do Athletico PR na Copinha 2023

O Furacão está no grupo 7 da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao lado de Picos, Barretos e São Bento, com a cidade sede em Barretos, no interior paulista.

Quem definiu cada um dos trinta e dois grupos foi o sorteio da Federação Paulista de Futebol (FPF) no ano passado. Serão três rodadas em pontos corridos, por turno único, onde os dois melhores de cada grupo avançam para a terceira fase, a etapa do mata-mata.

GRUPO 7

1 Athletico PR

2 Barretos

3 Picos

4 São Bento

Athletico PR e Picos na temporada passada

O elenco paranaense se garantiu em primeiro lugar durante a fase de grupos, com 7 pontos conquistados em duas vitórias e um empate. Na terceira fase encontrou o América Mineiro mas, nos pênaltis, perdeu e foi eliminado de maneira antecipada.

Já o Picos não jogou a edição passada. Agora, tentará de tudo para impressionar e quem sabe fazer bonito em busca do seu primeiro título da Copinha, mesmo não tendo favoritismo algum.

Agenda de jogos da Copinha nesta terça-feira

Vinte e oito jogos serão realizados nesta terça-feira, 3 de janeiro de 2023, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Confira a programação de jogos de hoje.

08h45 - São Carlos x São-Carlense

11h - Botafogo x Pinheirense

13h - Tanabi x Portuguesa

13h - Tupã x Velo Clube

13h - Sport x Volta Redonda

13h - Atlético Guaratinguetá x Gama

13h - União Suzano x Novorizontino

13h - Guarulhos x Flamengo SP

14h - Ska Brasil x Paraná

15h - Athletico PR x Picos

15h - Taubaté x Imperatriz

15h15 - Náutico x Real Ariquemes

15h15 - Cuiabá x Paraupebas

15h15 - Comercial x Inter de Limeira

15h15 - Goiás x Grêmio Pague Menos

15h15 - Figueirense x Vitória da Conquista

15h15 - Coritiba x São José RS

16h15 - Vitória x Aster

17h15 - Barretos x São Bento

17h15 - Rio Preto x Santana

17h15 - Fluminense x Porto Vitória

17h45 - Mirassol x União ABC

17h45 - Catanduva x América RN

19h30 - Palmeiras x Juazeirense

19h30 - Ferroviária x Fast

20h - Chapecoense x Inter de Minas

20h - Avaí x Ceilândia

21h45 - Corinthians x Zumbi

Leia também:

Último jogo de Pelé no futebol foi contra o Santos; veja a despedida dos gramados

Quando começam os Campeonatos Estaduais 2023?