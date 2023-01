Pela primeira rodada do Campeonato Goiano, as equipes de Grêmio Anápolis e Atlético Goianiense se enfrentam nesta quinta-feira ao vivo

Transmissão Grêmio Anápolis x jogo do Atlético GO hoje ao vivo – 12/01/2023

Nesta quinta-feira, o Grêmio Anápolis recebe o Atlético Goianiense no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, pela primeira rodada do Campeonato Goiano na nova temporada do futebol. O jogo do Atlético GO hoje tem início às 19h30 (Horário de Brasília) com transmissão exclusiva no streaming.

Em busca do título, o Grêmio Anápolis terá de fazer uma temporada diferente a do ano passado, onde brigou pela vaga na primeira fase. Pelo grupo A, ficou em quinto lugar com 8 pontos, conquistados em oito empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Atlético Goianiense tornou-se campeão goiano pela 16ª vez em sua história. No entanto, o elenco acabou rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir jogo do Atlético GO hoje ao vivo

O DAZN vai transmitir o jogo do Atlético GO hoje às 19h30 (Horário de Brasília) no Campeonato Goiano.

Nesta quinta-feira, a plataforma de streaming DAZN transmite com exclusividade o jogo entre Grêmio Anápolis e Atlético Goianiense para todo o Brasil. No entanto, é necessário ser assinante do streaming para assistir ao conteúdo no sistema.

O DAZN está disponível no site (www.dazn.com) ou aplicativo para celular pela mensalidade de R$ 34,90.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão tem início uma hora antes, às 18h30, devido ao fuso horário local.

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis

Onde assistir: DAZN

+ Sem Vitor Pereira, Flamengo estreia no Campeonato Carioca 2023 nesta quinta

Como funciona o estadual

O Campeonato Goiano reúne doze times na primeira fase. Com onze rodadas em pontos corridos, os oito melhores da classificação avançam para a fase seguinte. Já os dois últimos vão para a segunda divisão do estadual.

As quartas de final reúnem os oito classificados em jogos de ida e volta, ou seja, cada elenco tem a oportunidade de jogar em casa também. O chaveamento é feito da seguinte maneira: 8º lugar x 1º lugar, o 7º contra o 2º lugar e assim por diante.

Os vencedores avançam para a semifinal, onde brigarão pela vaga na final. Os dois ganhadores da semifinal vão para a decisão da temporada em partida única.

Primeira rodada do Campeonato Goiano

Além do jogo do Atlético Go hoje, outros dois jogos serão transmitidos ao vivo nesta quinta-feira pela primeira rodada do Campeonato Goiano na nova temporada.

Confira os resultados e os jogos da rodada.

Inhumas x Anápolis

Goiánesia x CRAC

Vila Nova x Goiânia

Quinta-feira, 12/01:

Iporá x Morrinhos - 15h30 (DAZN)

Grêmio Anápolis x Atlético GO - 19h30 (DAZN)

Goiás x Aparecidense - 20h30 (DAZN)

