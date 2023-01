Transmissão jogo do Santa Cruz x Afogados hoje e horário (12/01/2023)

Equipe do Santa Cruz entra em campo pela primeira vez no Campeonato Pernambucano após ter seu jogo suspenso

O Santa Cruz estreia no Campeonato Pernambucano nesta quinta-feira, diante do Afogados, pela segunda rodada da competição estadual. Com início às 20h (Horário de Brasília), o jogo do Santa Cruz hoje vai ser no Estádio do Arruda, em Recife. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo de hoje.

O jogo do Santa Cruz na primeira rodada foi suspenso porque o elenco disputou a Pré-Copa do Nordeste.

Leia também: Fortuna de Tom Brady: qual é o patrimônio do marido da Gisele

Onde assistir jogo do Santa Cruz hoje ao vivo

O jogo desta quinta-feira às 20h entre Santa Cruz x Afogados terá transmissão ao vivo da DAZN.

Sem transmissão em canais de TV, a única maneira do torcedor acompanhar a estreia do jogo do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano vai ser na plataforma de streaming DAZ, disponível somente para assinantes.

Quem já tem conta no streaming deve entrar com email e senha no mosaico do dia. Mas para tornar-se usuário o produto está disponível no site (www.dazn.com) pelo valor de R$ 34,90 na mensalidade, além do aplicativo.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem se atentar à diferença de início de transmissão, às 19h, devido ao fuso horário.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Arruda, em Recife

Onde assistir: DAZN

+ Campeonato Goiano 2023 terá transmissão de graça; veja onde assistir

Santa Cruz x Afogados

Por jogar a Pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz não jogou na última semana a primeira rodada do Campeonato Pernambucano. O elenco estreia nesta quinta-feira na competição estadual e, na sexta posição sem pontos marcados, promete seguir em busca da primeira vitória para subir na classificação até a parte de cima.

O Santa Cruz está classificado para a fase de grupos da Copa do Nordeste 2023.

Escalação do Santa Cruz: Matheus Inácio; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão, Ian Rodrigues; Daniel Pereira, Arthur, Anderson Ceará; Hugo Cabral, Michael Douglas e Lucas Silva.

Do outro lado, o Afogados estreou com empate diante do Belo Jardim logo na primeira rodada do Campeonato Pernambucano na temporada. Por 1 a 1, o grupo somou apenas um ponto e garantiu a segunda posição na tabela. Se vencer o jogo desta quinta-feira pode até brigar pela liderança com o Salgueiro.

Escalação do Afogados: Railson; Rafael Olioza, Guilherme Almeida, Danilo Santos, Gabriel; Caetano, Roberto, Vinicius, Valdeir; Arian e Matheusinho.

Quem vai apitar o jogo de hoje

O árbitro do jogo do Santa Cruz hoje contra o Afogados vai ser Hugo Figueiredo.

Os assistentes na partida serão Karla Santana e Victor Lâvor. Já o quarto árbitro vai ser Ralfy Ribeiro. Lembrando que não tem VAR na primeira fase da competição.

A escala de árbitros da segunda rodada foi escolhida por audiência pública através da Comissão Estadual de Arbitragem de Pernambuco (Ceaf-PE).

Chegou o momento de matar a saudade. Quinta-feira é dia de tricolor se reencontrar com o Mundão e com os amigos corais. 🚨 - Compras on-line e reservas do sócio apenas a partir desta terça-feira. 🤞🏻🐍 pic.twitter.com/XNVPms0qT9 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 10, 2023

Segunda rodada do Campeonato Pernambucano

A segunda rodada do Campeonato Pernambucano começou ontem, na quarta-feira, com quatro duelos na temporada. A rodada termina nesta quinta, com o jogo do Santa Cruz no período da noite.

Confira os horários e resultados até aqui.

QUARTA-FEIRA, 11/01:

Petrolina x Salgueiro

Náutico x Caruaru City

Porto x Central

Maguary x Sport

QUINTA-FEIRA, 12/01:

Belo Jardim x Retrô - 15h

Santa Cruz x Afogados - 20h

Você também vai gostar de ler:

Campeonato Pernambucano 2023: onde assistir os jogos e como funciona