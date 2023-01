Transmissão jogo do Santos hoje x Mirassol no Paulistão e horário - 14/01/2023

Neste sábado, o Santos estreia no Campeonato Paulista da nova temporada do futebol. Na Vila Belmiro, o duelo é válido pela primeira rodada da competição. O jogo do Santos hoje vai ser às 20h30 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir o jogo de hoje.

Como assistir jogo do Santos hoje no Paulistão

O jogo do Santos hoje no Paulistão vai passar no Premiere e Youtube às 20h30 (Horário de Brasília).

O pay-per-view vai transmitir a partida entre Santos e Mirassol neste sábado para todos os estados do Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura e plataformas como o GloboPlay e Amazon Prime Video.

Para obter o pacote de canais o torcedor deve pagar valor extra na mensalidade ou, então, comprar o conteúdo dentro das plataformas de streaming.

O torcedor que não é assinante pode assistir no Youtube do Paulistão, disponível de graça em todo o território nacional. Basta procurar o canal da FPF e assistir tanto pelo computador no navegador ou no aplicativo.

Para quem mora nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a partida vai ser transmitida a partir das 19h30, horário local.

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro

Onde assistir: Premiere e Youtube

LEIA: Paulistão: Onde assistir o Campeonato Paulista 2023 na TV e online

Santos x Mirassol

O Santos chega em todo o vapor para disputar o Campeonato Paulista na temporada. No ano passado, o Peixe correu o sério risco de ser rebaixado até a segunda divisão, onde na primeira fase sequer conquistou a classificação para a fase eliminatória. Na classificação geral o time ficou em 14º lugar.

Provável escalação do Santos: João Paulo; João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Dodi, Vinícius Zanocelo, Soteldo; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza.

Do outro lado, o Mirassol teve uma boa temporada no ano passado. Garantido na Série B do Brasileirão pela primeira vez na história, o clube do interior paulista no entanto ficou em quarto lugar no seu grupo pela primeira fase do Paulistão. No Troféu do Interior perdeu para o Água Santa logo na primeira fase.

Provável escalação do Mirassol: Darley; Arnaldo, Reniê, Thalisson Kelven, Bruno Cortez; Yuri, Zé Mateus, Camilo; Negueba, Luan e Zé Roberto.

Quem é o árbitro do jogo hoje?

O árbitro do jogo do Santos hoje contra o Mirassol vai ser Luiz Flávio de Oliveira.

Os assistentes na partida deste sábado vão ser Fabrini Bevilaqua e Gustavo Rodrigues. A função de quarto árbitro foi designado para Guilherme Francisco Maciel da Silva.

No VAR, os responsáveis vão ser Marcio Henrique De Gois e Fabricio Porfirio.

Santos tem quantos títulos do Paulistão

O Santos coleciona 22 títulos do Campeonato Paulista, conquistados nos anos de 1935, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016 pela última vez.

O elenco do Peixe dominou a competição nos anos 60, assim como em 70 e 80, contando também com a presença do Rei Pelé no time.

Nos anos 2000, entretanto, foi a vez do Neymar de participar no time e levar o Peixe à glória.

O último título conquistado pelo Santos foi em 2016, justamente com Neymar no elenco, quando venceu o Audax por 1 a 0 na partida de volta.

