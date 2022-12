Trasmissão do jogo da Argentina online hoje DE GRAÇA nas quartas de final, 9 de dezembro

A Holanda enfrentará a Argentina no Estádio Lusail, palco da grande final, na tarde desta sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA. Tudo o que você precisa saber sobre o jogo da Argentina online hoje está aqui.

O horário do jogo da Argentina hoje vai ser às 16h (Horário de Brasília) na sexta-feira, 9 de dezembro, no Estádio Lusail, na cidade de Lusail, no Catar. O espaço tem capacidade para receber 88 mil torcedores.

Nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondonia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sula partida Holanda x Argentina tem pontapé inicial às 15h, no horário local.

Já no Catar, a diferença de horário é de 6 horas, com o país árabe à frente do Brasil. A partida vai ser realizada às 22h, no horário local.

Como assistir o jogo da Argentina online hoje?

Para o torcedor que procura assistir o jogo da Argentina online hoje com Messi em campo, existem as opções do GloboPlay, FIFA+ e GE. Todas estão disponíveis de forma gratuita no Brasil.

O fã da Copa do Mundo que gosta de acompanhar tudo na Globo pode sintonizar-se no GloboPlay, serviço de streaming da emissora. Basta acessar o site (www.globoplay.globo.com), se cadastrar com email e a senha para ter acesso total da programação. Não precisa ser assinante.

Outra maneira de acompanhar é o GE (www.ge.globo.com). O site de notícias da Globo retransmite as imagens do canal de graça para o internauta.

A novidade do momento é o FIFA+, serviço de streaming da entidade. Dá para ver no site (www.fifa.com) ou no aplicativo pelo dispositivo móvel.

Em que canal de TV está jogo da Argentina hoje?

O jogo da Argentina hoje contra a Holanda será transmitido direto pela Globo e SporTV em todo o país, a partir das 16h (Horário de Brasília).

A Rede Globo é a detentora dos direitos de imagens da Copa do Mundo. Somente ela pode transmitir os confrontos tanto na TV aberta como nos canais fechados.

Os fãs que acompanham a Copa do Mundo 2022 no Brasil podem torcer por sua seleção favorita na Globo, com narração de Cléber Machado e comentários de Ricardinho, Richarlyson e Sálvio Spinola. A transmissão acontece para todos os estados do país ao vivo e de graça.

A emissora SporTV também exibe o jogo, mas com narração de Luiz Carlos Jr. ao lado de Paulo Vinicius Coelho, Grafite e Janette Arcanjo. O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

LEIA TAMBÉM:

Holanda x Argentina

A Holanda venceu quatro vezes e a Argentina ganhou uma, com quatro empates de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol. O duelo tem a vantagem dos holandeses em cima dos argentinos na história.

Os dois tem um histórico de confrontos nas últimas edições da Copa. Em 2006, empataram sem gols na fase de grupos na Alemanha. Já no Brasil, em 2014, a Argentina eliminou os holandeses nos pênaltis na semifinal.

A Argentina trouxe um esquadrão de bons jogadores na edição do Catar, mas não há como negar que Messi é o astro principal do grupo. Rodrigo De Paul, Di Maria, Enzo Fernández, Papu Gómez e Nicolás Otamendi.

Para a Holanda, jovens são o destaque do elenco na Copa do Mundo. Depay faz belo trabalho na linha de frente, enquanto Gakpo é quem se destaca no ataque. A Laranja Mecânica também traz o belo futebol de Frenkie de Jong, do Barcelona, e Virgil van Dijk, zagueiro forte do Liverpool.

Vitórias da Holanda: 4

Empates: 4

Vitórias da Argentina: 1

+ Como assistir a Copa do Mundo pelo canal do Casimiro no Youtube e Twitch?

Quando são os jogos das quartas de final da Copa?

Os jogos das quartas de final da Copa do Mundo no Catar serão realizados na sexta e sábado, entre oito seleções classificadas. Cada uma delas venceu o seu duelo nas oitavas.

Quem vencer, avança para a semifinal.

SEXTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO:

Croácia x Brasil, 12h (Horário de Brasília)

Holanda x Argentina, 16h (Horário de Brasília)

SÁBADO, 10 DE DEZEMBRO:

Marrocos x Portugal, 12h (Horário de Brasília)

Inglaterra x França, 16h (Horário de Brasília)

Leia: Depois das quartas de final vem o que na Copa do Mundo do Catar 2022