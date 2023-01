Treze x Auto Esporte: onde assistir ao jogo do Paraibano ao vivo - 16/01/23

Pela terceira rodada do Campeonato Paraibano, as equipes de Treze x Auto Esporte se enfrentam nesta segunda-feira, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, a partir das 19h30 (horário de Brasília). As equipes buscam os três pontos para alcançar a parte de cima da tabela. Descubra onde assistir ao jogo de hoje.

Como assistir Treze x Auto Esporte hoje ao vivo

O jogo do Treze x Auto Esporte hoje vai passar no PPV do Jornal da Paraíba às 19h30.

Sem transmissão em canais de TV, a partida da terceira rodada do Campeonato Paraibano vai ser exibido somente no pay-per-view do Jornal da Paraíba, disponível somente por assinatura.

Dá para comprar o pacote individual por R$ 19,90 ou todos os jogos do seu time por R$ 67,70. O pacote completo disponível no site sai por R$ 209,70.

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Onde assistir: PPV do Jornal da Paraíba

Como vem as equipes hoje?

O elenco do Treze ocupa a quinta posição do Campeonato Paraibano com 3 pontos, conquistados somente em uma vitória até aqui. O time estreou com vitória diante do São Paulo Crystal, mas na segunda rodada perdeu para o Nacional de Patos.

O grupo vai brigar pela liderança se vencer hoje.

Escalação do Treze: Gabriel Oliveira; André, Leozão, Geninho, Jhonathan; Roberto, Cal, Yamada; Chico, Felipinho e Caio Vieira.

Do outro lado, o Auto Esporte aparece em sétimo lugar com apenas 1 ponto conquistado em um empate. Na primeira rodada não jogou, enquanto na segunda empatou com o Queimadense em casa.

Escalação do Auto Esporte: Vladimir; Tiago Bob, Henrique, Obede, Fellyppy; Éverton Henrique, Rafael Lins, Leandro; Gabriel Pezzi, Kiko e Souza.

Terceira rodada do Campeonato Paraibano

A partida entre Treze x Auto Esporte nesta segunda-feira encerra a terceira rodada do Campeonato Paraibano. Confira os resultados de cada um deles até aqui.

Serra Branca 1 x 2 Sousa

São Paulo Crystal 0 x 0 Nacional

Botafogo PB 0 x 0 Campinense

Queimadense x CSP - Adiado

Treze x Auto Esporte PB - 19h30

