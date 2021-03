Turquia x Letônia: onde assistir as Eliminatórias da Copa – 30/03

Turquia e Letônia se enfrentam nesta terça-feira (30) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Atatürk, em jogo da terceira rodada do grupo G nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem no confronto. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Turquia x Letônia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A Turquia conseguiu vencer a Noruega de Erling Haaland por 3 a 0 no último sábado (27). Dessa maneira, a Seleção turca segue em primeiro lugar em seu grupo com seis pontos, contabilizando duas vitórias. Portanto se vencer o confronto de hoje e Montenegro perder, acumula nove e consegue se isolar na ponta.

Para a Letônia, entretanto, não foi um bom fim de semana, já que perdeu por 2 a 0 para os holandeses. Zerado na pontuação, precisa conquistar o primeiro ponto em seu favor se quiser seguir vivo na briga pela vaga no Mundial do Catar em 2022.

Possíveis escalações de Turquia x Letônia

Possível Turquia: Çakir; Meras, Söyüncü, Ayhan, Muldur; Yokuslu, Tufan, Karaman, Çalhanoğlu; Yilmaz, Yazici.

Possível Letônia: Ozols; Fjodorovs, Cernomordijs, Tarasovs, Jurkovskis; Tobers, Zjuzins; Ciganiks, Ikaunieks, Kamešs; Uldriķis.

Classificação do grupo G nas Eliminatórias da Copa

Em primeiro lugar no grupo G estão Turquia e Montenegro com seis pontos cada. Logo atrás, com três, aparecem Holanda e Noruega.

Já Letônia e Gibraltar seguem zeradas.

